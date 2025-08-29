قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى مولده .. كيف كان يتعامل النبي مع الأهل والجيران؟
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
حوادث

رقص بملابس خادشة.. الداخلية تعلن القبض على البلوجر هاجر سليم

المتهمة
المتهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى هاجر سليم لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع ، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط ، وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

