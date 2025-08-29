قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الأمريكي يشيد بالشرع ويحذر من فوضى في سوريا
حكم من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة.. الموقف الشرعي
برلماني أيرلندي: غزة تواجه كارثة إنسانية والمجتمع الدولي متواطئ بالصمت
سعر الدولار اليوم 29-8-2025
خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي
مجلس الأمن يجدد ولاية "يونيفيل" للمرة الأخيرة ويحدد خطة انسحاب منظّم بحلول 2027
البيت الأبيض: ترامب غير سعيد بالضربات الروسية على كييف
الطقس اليوم.. أمطار تضرب عدة محافظات ورذاذ يلطف أجواء القاهرة
رئيس المركز الأوكراني للحوار: كييف مستعدة للحوار لكن موسكو تضع شروط استسلام
سعر الذهب اليوم 29-8-2025
هل يجوز أن أنهى مُصليًا عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟.. الأزهر يجيب
حوادث

فيديوهات مخلة| القصة الكاملة لحبس البلوجر نرمين طارق

المتهمة
المتهمة
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس صانعة محتوى “نرمين طارق” لنشرها مقاطع فيديو وصور بمواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.


 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى “نرمين طارق” لنشرها مقاطع فيديو وصور بمواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء.


 

ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو وصور على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة.


 

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى) .


 

وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة نرمين طارق

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الراحل ابراهيم شيكا وزوجته

قرار عاجل بفتح التحقيق في بلاغ ضد زوجة إبراهيم شيكا وآخرين بالاستيلاء علي أعضائه البشرية ..صور

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا

أمطار رعدية

حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات

جريمة قتل بالبحيرة

علاقة غير شرعية | كشف لغز اختفاء شاب بقرية أريمون في البحيرة

سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2%

سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2%

البنك المركزي

بعد قرار السياسات النقدية .. ماذا يعني خفض الفائدة في مصر وتأثيراته | تحليل

أحمد معطي

محلل أسواق مال: قرار البنك المركزي يعبر عن استقلاليته ويدعم الاقتصاد

خلال الاجتماع

وزير البترول: تطوير معامل التكرير بالسويس لتعظيم إنتاج السولار وتقليل فاتورة الاستيراد

بالصور

سعر صادم.. فستان ياسمين رئيس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

جورج كلوني يحضر عرض فيلمه في مهرجان فينيسيا رغم مرضه

جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي

فيديو

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

