فيديوهات مخلة| القصة الكاملة لحبس البلوجر نرمين طارق

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس صانعة محتوى “نرمين طارق” لنشرها مقاطع فيديو وصور بمواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى “نرمين طارق” لنشرها مقاطع فيديو وصور بمواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء.





ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو وصور على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة.





عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى) .





وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.