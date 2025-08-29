قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حبس سائق توك توك بتهمة التحرش بسيدة أجنبية بمقابر الشافعي

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس سائق توك توك، متهم بالتحرش بسيدة في منطقة مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على مركبة التوك توك الخاص به والتي ارتكب بها جريمته.


 

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن اتهام سائق توك توك، بالتحرش بإحدى السيدات - تحمل جنسية إحدى الدول- والتحصل منها على مبلغ مالي رغمًا عنها، خلال تجولها بدراجة نارية بمنطقة مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة.


 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة التوك توك الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جهات التحقيق المختصة حبس سائق توك توك التحرش بسيدة

