بودر| قرار جديد بشأن تاجري مخدرات في المطرية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس شخصين ببيع المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة وذلك 15 يوماً علي ذمة التحقيقات .





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصين ببيع المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.





بالفحص تم تحديد وضبط المتهمَين الظاهرَين بمقطع الفيديو سائق، وعاطل مقيمان بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (كمية لمخدرى "البودر ، الآيس" - فرد خرطوش) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المُخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.