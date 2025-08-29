قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء
هزيمة أولى لمنتخب مصر للناشئين أمام عمان في كأس الخليج تحت 17 عامًا
بتروجيت يطير إلى عمان للمشاركة في البطولة العربية لتنس الطاولة
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثـ مان غريق لوران بالإسكندرية
فيريرا: لا جديد في الاستعداد لمباراة وادي دجلة عن المواجهة السابقة
سيراميكا كليوباترا يتقدم على المقاولون العرب بهدف السولية بالشوط الأول
60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
صراع ما بعد الانتخابات .. ترامب يسحب الحماية من كامالا هاريس
بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة
مأساة جديدة في كينيا .. العثور على 32 جثة لطائفة يوم القيامة
إعلام إسرائيلي: سموتريتش طلب من نتنياهو مجددا فرض السيادة على الضفة الغربية
عيد المحافظة القومي.. رحلات عمرة لقدامى المحاربين في الوادي الجديد
ديني

شوقي علام: هذا أفضل احتفال بـ المولد النبوي الشريف

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أحمد سعيد

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، في رده حول كيف يحتفل المسلمون بـ المولد النبوي، أن ما يقوم به المسلمون في المولد النبوي الشريف من ذكر لله تعالى، وتلاوة للقرآن الكريم، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والتصدق، وإعلان كلمة التوحيد، كلها أعمال مشروعة ولها سند قوي من الشرع الشريف.

وأضاف الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن قوله تعالى: ﴿واذكروا الله ذكرا كثيرا﴾ جاء مطلقًا دون تقييد بزمان أو مكان أو هيئة، فالإنسان يذكر الله في المسجد أو في بيته أو في الحقل أو في المصنع، قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا، جهرًا أو سرًا، وكل ذلك داخل في عموم الآية الكريمة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في قوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾، ولم تُقيَّد بزمن أو مكان أو هيئة معينة.

وأكد الدكتور شوقي علام أن هذه النصوص الشرعية تعطي المسلم فسحة واسعة في التعبير عن محبته وارتباطه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما يفعله الناس في المولد النبوي إنما يدخل في دائرة الذكر المشروع، بعيدًا عن أي بدعة أو انحراف، قائلاً: "إن هذه الحجة تتساقط تمامًا أمام الفهم السديد لمسلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمسلك العلماء في تفسير النصوص".

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الادعاء بعدم احتفال النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولده غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أن النبي الكريم حينما سُئل عن صيام يوم الإثنين قال: "ذلك يوم وُلدت فيه"، أي أنه كان يذكّر الأمة بأن يوم ميلاده من أعظم النعم، ولذلك شكر الله تعالى عليه بالصيام، وهو عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه.

الدكتور شوقي علام: ترك النبي لبعض الأمور لا يعني أنها ممنوعة

وأضاف الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن منهج التعامل مع مثل هذه القضايا يجب أن يكون علميًّا رصينًا، فترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور لا يعني بالضرورة أنها ممنوعة، بل قد يفتح بابًا واسعًا للاجتهاد بما يوافق أصول الدين ومقاصده.

وأكد مفتي الجمهورية السابق، أن المنهج الصحيح هو جمع النصوص الشرعية المتصلة بالموضوع، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم ومحدثات الأمور"، وحديثه الشريف: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وكذلك قوله: "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة".

وأوضح الدكتور شوقي علام أن هذه النصوص جميعها يجب أن تُقرأ معًا في إطار واحد، فيُحمل المطلق فيها على المقيد، والعام على الخاص، وأن العموم الوارد في الحديث الشريف: "كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" يخصصه حديث "من سن سنة حسنة". 

وأكد مفتي الجمهورية السابق على أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو تعبير عن الشكر لله تعالى على نعمة بعثة نبيه ورسالته الخالدة، بما يوافق مقاصد الشريعة وأصولها.

