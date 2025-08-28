قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الدكتور شوقي علام: الدراما دورها معالجة الواقع لا تعميمه والمجتمع المصري زاخر بالقيم والأخلاق

إيمان طلعت

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن على الدراما المصرية أن تتحمّل مسؤوليتها في تقديم صورة متوازنة عن الواقع، لا أن تكتفي بعرض الجوانب السلبية منه، مؤكدًا أن المجتمع المصري أوسع وأشرف من أن يُختزل في مشاهد أو نماذج منحرفة.

وأوضح الدكتور علام، خلال تصريح له، أنه تواصل مع بعض صنّاع الدراما وسألهم عن سبب تصوير بعض الأعمال على هذا النحو السلبي، فكان الرد أن ذلك "انعكاس للواقع"، وهو ما علّق عليه بقوله: "الواقع المصري ليس كله على هذا النحو، نعم هناك بعض التجاوزات في أماكن معينة، لكن التعميم غير مقبول".

وأكد أن الدراما من المفترض أن تعالج هذه الظواهر السلبية، لا أن ترفعها كما هي، بل يجب أن توظّف الحبكة الدرامية لتقويم السلوك، واستنهاض القيم، والتأكيد على أن هناك نماذج إيجابية كثيرة في المجتمع، مثل من يسعى للحلال، ويكدّ من أجل أسرته، ويجتهد من أجل التعليم.

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن "الواقع المصري في عمومه واقع شريف، فيه أخلاق، وفيه سعي للخير، ومُثلٌ عليا تستحق الإبراز"، داعيًا إلى أن تتبنّى الدراما هذا الوجه المشرق، لا أن تركز فقط على ما هو مشين.

ورحّب الدكتور شوقي علام بدعوة القيادة السياسية الأخيرة التي نادت بالعودة إلى القيم والأخلاق، واعتبرها خطوة نحو "تصحيح مسار" طال انتظاره، وهو ما تحتاجه مصر في هذه المرحلة، للحفاظ على هويتها وترسيخ مبادئها الأصيلة.

