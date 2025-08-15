قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قمة يترقبها العالم.. بوتين يصل إلى ألاسكا للقاء ترامب
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام الـ5 سنوات.. المعاهد والكليات المتاحة
من داخل الطائرة.. ترامب ينتظر وصول بوتين إلى ألاسكا
أرانب الزومبي تثير الرعب في أمريكا وتحذيرات بالابتعاد عنها.. ما القصة؟
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 بهذا الموعد
سلسلة زلازل تضرب كاليفورنيا ولوس أنجلوس
وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث في افتتاحية البريميرليج
وزراء خارجية ٣١ دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات وخطط إسرائيل ويؤكدون دعم حقوق شعب فلسطين
غسل قدم الزوج| سناء منصور تثير الجدل بهذا التصريح
مراسل القاهرة الإخبارية: قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين تبحث إنهاء الحرب وملفات أخرى حساسة
محافظ البحر الأحمر: مشروعات تعليمية كبرى بالغردقة بتكلفة تتجاوز 91 مليون جنيه
ديني

كيف نستفيد من التراث فى زماننا؟.. شوقي علام: يجب شرحها بما يلائم واقعنا

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أحمد سعيد

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن التعامل مع التراث لا يقتصر على الفتاوى المباشرة، بل يشمل المؤلفات التي شكّلت العقل العلمي للأجيال السابقة، مشددًا على ضرورة تهذيبها واختصارها وشرحها وتبويبها بما يلائم واقعنا المعاصر، مع تقريب المسائل إلى الأذهان وتوضيحها للباحثين والمهتمين.

وضرب مفتي الجمهورية السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، مثالًا بالمستشار عبد الرزاق السنهوري باشا، الذي أنهى وضع القانون المدني المصري عام 1945. 

مفتي الجمهورية السابق: السنهوري باشا استمد كثيرًا من مواده من الفقه الإسلامي

وأوضح مفتي الجمهورية السابق أنه استمد كثيرًا من مواده من الفقه الإسلامي، إلا أنه انتقد العلماء في ذلك الوقت لعدم بذلهم الجهد الكافي لتبسيط هذا الفقه وتقديمه بصورة ميسرة ومفهرسة، رغم غزارة مادته العلمية.

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن هذه المهمة – أي إعادة عرض التراث وتنظيمه – ليست تقليلًا من قيمته، بل هي أخذ بأسباب العلم وتيسير وصوله للأجيال الجديدة، تمامًا كما كان يفعل العلماء في عصور ازدهار المعرفة.

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق التعامل مع التراث التراث الفتاوى المباشرة الفتاوى

