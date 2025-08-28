شوقي علام: المصريون عبر التاريخ لم ينحدروا بلغتهم بل حافظوا عليها واستخدموها في مختلف العلوم والفنون

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن الشخصية المصرية تحمل في طياتها ملامح أصيلة وخصائص راسخة، تجعلها متفردة بين الشعوب، مشيراً إلى أن المصري يمتاز بالحنان والدفء والسهولة، إلى جانب الحرص الشديد على كرامته.

وأوضح خلال تصريح له، أن هذا النمط من التكوين النفسي والاجتماعي تم تناوله في أعمال فكرية كبرى، أبرزها ما كتبه الدكتور ميلاد حنا في كتابه "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية"، والذي لا يزال يمثل نموذجاً للعطاء الفكري والتأصيلي لهذه الشخصية.

وتابع الدكتور شوقي علام قائلاً: "من أهم مكونات الشخصية المصرية كذلك هو التمسك باللغة العربية، التي لا تزال حاضرة بقوة في مجالات التعليم والثقافة والحديث العام، رغم ما مرّ به المجتمع من تغيرات وتحديات"، مؤكداً أن المصريين عبر التاريخ لم ينحدروا بلغتهم، بل حافظوا عليها واستخدموها في مختلف العلوم والفنون.

وأشار إلى أن مصر احتضنت العلماء من مختلف التخصصات، وذكر أن الإمام السيوطي أحصى عدداً كبيراً منهم ممن نزلوا مصر وتخصصوا في الفقه والطب واللغة والتوحيد، وكتبوا علومهم بلغة عربية فصيحة، ما يعكس الارتباط الوثيق بين الهوية المصرية واللغة العربية.

واستعرض نماذج بارزة من روّاد الفكر والأدب في مصر، مثل طه حسين، والعقاد، وتوفيق الحكيم، ونجيب محفوظ، وزكي نجيب محمود، إلى جانب علماء الأزهر الكبار أمثال الشيخ حسن العطار، والإمام محمد مصطفى المراغي، والشيخ محمود شلتوت، الذين أسهموا جميعاً في نهضة علمية وفكرية حقيقية ذات طابع حضاري.

وأضاف أن هناك إسهامات فقهية وقانونية رائدة انطلقت من مصر، في تفسير النصوص المتعلقة بالحدود والجنايات، وكان لعلماء الشريعة وعلماء القانون دور كبير في تطوير هذه المفاهيم، مشيداً بأعمال مثل تلك التي قدمها عبد الرزاق باشا السنهوري والدكتور توفيق شحاته، والذي كتب رسالته في فرنسا حول الالتزامات في المذهب الحنفي بلغة قانونية دقيقة.

وأكد على أن مصر لا تزال حاضنة لتراث ضخم فقهي، وأدبي، وعلمي، وقانوني، وأن اللغة العربية كانت ولا تزال الوعاء الجامع لهذا العطاء المتجدد والمتجذر في المجتمع المصري.