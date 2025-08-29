بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة
عبد العزيز جمال

أصدرت هيئة الدواء منشورًا رسميًا يحذر من تداول مجموعة من تشغيلات الأدوية التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات، بالإضافة إلى وجود عبوات مغشوشة يتم ترويجها في السوق.

وجاء هذا التحرك في إطار حرص الهيئة على حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر صحية محتملة نتيجة استخدام أدوية غير مطابقة، كما يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية.

قائمة الأدوية التي شملها قرار التحذير والسحب

أوضحت الهيئة أن الأدوية التي تم إصدار قرارات بسحبها أو وقف تداولها أو تحريزها جاءت وفق تقارير من الشركات المنتجة، والتي أفادت بوجود عبوات مغشوشة يتم تداولها، بالإضافة إلى نتائج فحص معامل الهيئة. 

وشملت القائمة مستحضرات أساسية على النحو التالي:

المستحضر الحيوي Suprax Granules for Oral Suspension 100mg/5ml: مضاد حيوي يُستخدم لعلاج التهاب الحلق واللوزتين، وتم وقف تداوله بعد التأكد من وجود عبوات مغشوشة في الأسواق.

المستحضر الحيوي CAL-MAG 30 FILM COATED: مكمل غذائي يُستخدم لدعم صحة العظام والعضلات، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الشعر والأظافر، وأكدت الشركة المنتجة وجود عبوات مغشوشة متداولة.

المستحضر الحيوي Karseell Maca Essence Repair: أحد منتجات العناية بالشعر، وتم سحبه من الأسواق بعد أن أثبتت تحاليل معامل هيئة الدواء أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.

مخاطر الأدوية المغشوشة على صحة المواطنين

شددت هيئة الدواء على أن خطورة الأدوية المغشوشة تكمن في عدم ضمان مكوناتها الفعالة أو نسب تركيزها، ما قد يؤدي إلى ضعف فعالية العلاج أو حدوث مضاعفات صحية خطيرة على أجهزة الجسم المختلفة.

وأكدت الهيئة أن الأدوية المسحوبة لا تعني سحب المستحضر بالكامل من السوق، بل تخص تشغيلات بعينها تبين أنها مغشوشة أو غير مطابقة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر عند الحصول على هذه الأدوية.

وطالبت هيئة الدواء جميع المواطنين بضرورة الاعتماد على الصيدليات المعتمدة للحصول على الأدوية، والابتعاد عن مصادر التوزيع غير الرسمية أو المشبوهة، مؤكدة أن أي دواء يتم التحذير منه يتم توضيح بياناته بدقة عبر المنشورات الرسمية الصادرة عنها. 

كما حثت الأطباء والصيادلة على متابعة هذه التحذيرات بشكل دوري لضمان عدم صرف أو تداول أي عبوات مشبوهة قد تعرض صحة المرضى للخطر.

هيئة الدواء تشغيلات الأدوية Suprax Granules for Oral Suspension 100mg5ml Brukinsa 80MG 120 CAPSULES CAL MAG 30 FILM COATED Karseell Maca Essence Repair Atocef Forte Water Soluble Powder

