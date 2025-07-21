هيئة الدواء تحذر من هذه الأصناف.. والنقابة: عيادات غير مرخصة تبيعها بشكل غير قانوني

في ظل التحديات الصحية المتزايدة، تحتل قوانين تنظيم الأدوية أهمية قصوى في جميع دول العالم، لا سيما في مصر، حيث تعد هذه القوانين خط الدفاع الأول لحماية صحة المواطن من الأدوية المغشوشة أو غير الموثوقة.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة، أهمية الالتزام بالقنوات الرسمية لشراء الأدوية، وحذر من المخاطر المرتبطة بالحصول على الدواء من مصادر مشبوهة أو غير مرخصة.

وأضاف عطالله- خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بقوانين تنظيم الدواء، لما لهذا القطاع من ارتباط مباشر بصحة وسلامة المواطنين.

وأشار عطالله، إلى أن قوانين الأدوية تختلف عن تلك المطبقة على المنتجات الأخرى، نظرا لحساسيتها وأثرها البالغ على الصحة العامة، ولهذا فقد وضعت الدولة إطارا قانونيا دقيقا ينظم جميع مراحل إنتاج وتوزيع الدواء، بدءا من التصنيع وحتى وصوله إلى يد المستهلك.

وتابع: "توجد ممارسات غير مسؤولة من بعض الأفراد الذين يشترون الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، أو من جهات تفتقر للمصداقية، وهو ما يعرضهم لخطر داهم يتمثل في تناول أدوية قد تكون مغشوشة أو غير معتمدة، مما يهدد صحتهم بشكل مباشر".

واختتم: "هناك أيضا ظاهرة العيادات غير المرخصة التي تقوم ببيع الأدوية بشكل غير قانوني، في مخالفة صريحة للقانون، ولكن التشريعات المصرية تنظم تداول الأدوية بشكل صارم، ولا تجيز بيعها إلا من خلال الصيدليات المرخصة وتحت إشراف صيادلة مؤهلين، وذلك لضمان سلامة الأدوية ورقابة جودتها قبل وصولها إلى المرضى".

ومن جانبها، أصدرت هيئة الدواء المصرية بيانا رسميا تحذر فيه من رصد عبوات مقلدة من المستحضر الحيوي المعروف باسم L-CARNITINE 30ML SYRUP، مؤكدة اتخاذ إجراءات فورية لحماية صحة المواطنين.

وذكرت الهيئة، أن الشركة المنتجة للمستحضر قد أفادت بوجود كميات غير أصلية متداولة في الأسواق المصرية، وهو ما دفع الهيئة إلى إصدار قرار عاجل بوقف تداول تلك العبوات وسحبها وتحريزها فورا من جميع المنافذ والأسواق التي تم رصدها بها.

كيفية التصرف في حال الشك بالمستحضر

كما دعت الهيئة المواطنين والمختصين في القطاع الطبي إلى توخي الحذر والتأكد من سلامة العبوات المتوفرة لديهم، وفي حال وجود شك في مدى أصالة المستحضر، يرجى التواصل الفوري مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15031 لتقديم البلاغات أو الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن.

وأوضحت الهيئة أن هذا التحذير يخص تشغيلات محددة تم التعرف على كونها مقلدة، ولا ينطبق على جميع العبوات المتوفرة من المستحضر في السوق، مشددة على ضرورة التحقق من رقم التشغيلة للتأكد من مدى انطباق التحذير.

والجدير بالذكر، أن يستخدم المستحضر الحيوي L-CARNITINE 30ML SYRUP كمكمل غذائي، ويصرف غالبا لدعم الوظائف الحيوية في الجسم، وخاصة في حالات نقص الكارنيتين، لذلك فإن تناول عبوات مغشوشة قد يشكل خطرا على الصحة، مما يستدعي التعامل الجاد والسريع مع أي منتج مشكوك في سلامته.