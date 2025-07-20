أسعار الأدوية في مصر .. خبير يكشف سبب الزيادة

شهدت أسعار الأدوية في السوق المصري زيادات ملحوظة خلال الأشهر الماضية، نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية، بحسب ما أكده الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية.

وأوضح البدوي، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والغاز، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، وما يترتب عليه من التزامات مالية إضافية على المصانع، منها التأمينات والرواتب.

كما أشار إلى أن التغير المستمر في سعر صرف الجنيه أمام الدولار شكّل ضغطًا كبيرًا على مصانع الأدوية، التي تعتمد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، مما دفعها إلى المطالبة برفع أسعار الأدوية لتعويض التكاليف المتزايدة.

وأكد البدوي أن هذه التطورات الاقتصادية تسببت في موجة من ارتفاع الأسعار وصلت في بعض الأصناف إلى 90% خلال أقل من عام، وهو ما أثّر سلبًا على المواطنين، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.