المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: وفاة 620 طفلًا بسبب نقص الغذاء والدواء

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، عن تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر، مشيرًا إلى أن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم جراء سوء التغذية ارتفع إلى 69 طفلًا.

نقص حاد في المساعدات الطبية والغذائية

وأوضح المكتب أن إجمالي الوفيات المرتبطة بنقص الغذاء والدواء في القطاع بلغ 620 حالة منذ بدء العدوان الإسرائيلي وتقييد دخول المساعدات الإنسانية.

تحذير من كارثة إنسانية أكبر

وأضاف البيان، الذي بثته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن استمرار الحصار ومنع دخول المواد الأساسية ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل العاجل لفتح المعابر وتسهيل إدخال المساعدات.