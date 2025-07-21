بدون أدوية .. طرق الحصول على فيتامين د من الشمس

فيتامين "د" ليس مجرد عنصر غذائي، بل هو أساس لصحة العظام والمناعة والنفسية. ورغم أن الشمس هي المصدر الطبيعي الأهم له، إلا أن كثيرين يجهلون الطريقة الصحيحة للتعرض لها، مما يؤدي إلى نقص هذا الفيتامين الحيوي حتى مع توافر أشعتها.

فكيف يمكننا الاستفادة من الشمس دون أن نعرض أنفسنا للخطر ، إليك الطريقة الصحيحة للحصول على فيتامين د من الشمس بفعالية وأمان:



- أفضل وقت للتعرض للشمس

من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا، عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية من النوع B (UVB) في أعلى تركيز.

في هذا الوقت، يكون الجسم قادرًا على إنتاج فيتامين د بكفاءة أكبر.

- مدة التعرض للشمس

يكفي التعرض لمدة 10 إلى 30 دقيقة يوميًا (حسب لون البشرة):

البشرة الفاتحة: 10–15 دقيقة.

البشرة الداكنة: تحتاج وقتًا أطول، حوالي 20–30 دقيقة.

لا يُشترط أن يكون التعرض يوميًا دائمًا، ولكن من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع يعتبر كافيًا.

-أي أجزاء الجسم يجب تعريضها؟

الأفضل تعريض الذراعين، الوجه، الساقين أو الظهر، دون تغطيتها.

الملابس الكثيفة وواقي الشمس يمنعان امتصاص فيتامين د، لذا يفضل تعريض الجلد مباشرة بدون واقٍ شمس لبضع دقائق فقط.

-تنبيهات مهمة

لا تفرطي في التعرض حتى لا تضر بشرتك أو تزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد.

إذا كنتي في بلد قليل الشمس أو محجبة وتغطي معظم جسمك، فقد تحتاجين إلى مكملات فيتامين د بعد استشارة الطبيب.

زجاج النوافذ يمنع الأشعة المفيدة، لذا التعرض يجب أن يكون مباشرًا في الهواء الطلق.

حتى مع التعرض للشمس، قد لا يكون كافيًا وحده، لذا من الجيد دعم الجسم بـ:

أطعمة غنية بفيتامين د: السلمون، صفار البيض، الفطر، زيت كبد الحوت، الحليب المدعم.