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مصر تمضي نحو تصدير الدواء لإفريقيا.. مشروع لتأسيس مصنع مشترك في زامبيا
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الإشراف العام
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أخبار البلد

مصر تمضي نحو تصدير الدواء لإفريقيا.. مشروع لتأسيس مصنع مشترك في زامبيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا مشتركًا من شركتي وادي النيل المصرية و Pendulum Estates Ltd الزامبية، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية لدعم جهود الدولة في التوسع بالأسواق الإفريقية وتعزيز الشراكات الدولية في مجال الدواء، وبحث خطوات تنفيذ مشروع إنشاء مصنع دواء مشترك بدولة زامبيا.

يأتي المشروع كخطوة عملية لترجمة رؤية الدولة المصرية في تعزيز التكامل الصناعي مع دول القارة الإفريقية، ونقل الخبرات والتقنيات التي تسهم في تطوير قدرات الإنتاج الدوائي محليًا وإقليميًا، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاع الدوائي، وتسهيل التعاون التنظيمي مع نظرائها في الدول الإفريقية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات الدوائية، ويدعم جهود تحقيق الأمن الدوائي داخل القارة.

توطين الصناعة الدوائية داخل القارة

خلال اللقاء، أكد الدكتور الغمراوي أن دعم المبادرات الهادفة إلى توطين الصناعة الدوائية داخل القارة الإفريقية يمثل أولوية استراتيجية للهيئة، مشيرًا إلى أن السوق الإفريقي يُعد من أبرز الأسواق المستهدفة للتوسع الدوائي المصري خلال المرحلة المقبلة، بما يعود بالنفع على صحة الشعوب الإفريقية ويسهم في تنمية وتوطين صناعة الدواء.

من جانبه، أعرب اللواء محمد دبور، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، عن أهمية هذه الشراكة مع الجانب الزامبي، مؤكدًا أن المشروع يشكل خطوة محورية ضمن خطط الشركة للتوسع في السوق الإفريقي والمساهمة في توطين صناعة الدواء داخل القارة.

كما أكد  جون زولو ، رئيس مجلس إدارة شركة Pendulum Estates Ltd الزامبية،  أهمية التعاون مع مصر ممثلةً في هيئة الدواء وشركة وادي النيل، معتبرًا أن هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية لدعم النظام الصحي في زامبيا وتوفير مستحضرات دوائية عالية الجودة للسوق المحلي.

وأعرب وفد الشركتين عن تقديرهم البالغ للدور الاستراتيجي الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية في دعم وتنمية صناعة الدواء، مشيدين بما تمتلكه الهيئة من خبرات تنظيمية وفنية متقدمة أسهمت في الارتقاء بمستوى الصناعة الدوائية المصرية إقليميًا ودوليًا. وأكد الحضور أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية يمثل ركيزة أساسية لنجاح مشروع إنشاء المصنع الدوائي المشترك في زامبيا، لما توفره من دعم فني واستشاري وتسهيلات تنظيمية تعزز من قدرة المشروع على تحقيق أهدافه في تحسين إتاحة المستحضرات الدوائية عالية الجودة داخل السوق الزامبي، والمساهمة في تعزيز الأمن الصحي بالقارة الإفريقية بشكل عام.

حضر اللقاء من جانب الشركتين، اللواء محمد دبور، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، جون زولو، رئيس مجلس إدارة ب Pendulum Estates  الزامبية، بيرثا موسوندا تشيليشي، والسيد لامبوي كريسپن موانزا، ومباتشي ماند، ممثلين عن الشركة الزامبية. 

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية، ودعم الاستثمارات التي تسهم في تطوير الصناعة الدوائية إقليميًا، بما يعود بالنفع على صحة الشعوب الإفريقية ويسهم في تنمية وتوطين صناعة الدواء.

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