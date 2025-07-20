حاتم البدوي: الصيدلي ليس مسؤولًا عن تسعير الدواء ولا يملك سلطة زيادته

انتقد الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017، الذي يُلزم الصيدلي ببيع الدواء القديم بالسعر القديم، واصفًا إياه بأنه خراب بيوت للصيادلة، ومخالف لقانون التسعيرة الجبرية، الذي ينص على توحيد سعر السلعة.

وشدد خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم أحمد دياب ونهاد سمير، على أن الصيدلي ليس مسؤولًا عن تسعير الدواء، ولا يملك سلطة زيادته، بل يتلقى الأسعار من الشركات، مؤكدًا ضرورة تدخل الحكومة لضبط السوق وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة دون الإضرار بأطراف المنظومة.

وتابع أن ارتفاع أسعار الدواء في السوق المصري خلال الأشهر الماضية يعود إلى سلسلة من العوامل الاقتصادية.