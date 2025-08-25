غرفة صناعة الدواء: مصر تستهدف إنتاج 4 مليارات وحدة دوائية سنويا

أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل، أن مصر تستهدف إنتاج 4 مليارات وحدة دوائية سنويًا، بينما تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة إلى 8 مليارات وحدة، وهو ما يعكس قدرة القطاع على تلبية الطلب المحلي والتوسع في التصدير.

قال جمال الليثي، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن صناعة الدواء تعد أقدم الصناعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك أكبر سوق دوائية في المنطقة من حيث عدد الوحدات المنتجة.

وتابع رئيس غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل، أن القطاع واجه تحديات خلال أعوام 2022 و2023 والنصف الأول من 2024 نتيجة أزمة الدولار، حيث تراجعت فترة التخزين الاستراتيجي من 7 أشهر إلى شهر واحد فقط.

وأشار إلى أن عدد المصانع العاملة في السوق المصرية تغطي 91.5% من احتياجات السوق المحلي، فيما لا يتجاوز نصيب الواردات 8.5% من الوحدات.

