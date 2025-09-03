مصر تحظر استيراد مستحضرات التجميل المحتوية على مادة «TPO» استجابة لتحذيرات أوروبية|فيديو

في خطوة استباقية لتعزيز سلامة المستهلك، أعلنت هيئة الدواء المصرية حظر دخول أي منتجات مستوردة تحتوي على مادة TPO، المستخدمة في بعض تركيبات طلاء الأظافر، وذلك عقب تحذيرات أوروبية بشأن مخاطرها الصحية المحتملة.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، إن المادة المحظورة لم تكن تُستخدم في صناعة مستحضرات التجميل المحلية، إلا أن الهيئة اتخذت القرار كإجراء احترازي يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة.

وأوضح عوف أن الهيئة تُجري مراجعة دقيقة لتركيبة أي مستحضر دوائي أو تجميلي قبل تسجيله في السوق المصري، وتتحرك بشكل فوري استنادًا إلى النشرات أو التعليمات الدولية التي تحذر من مكونات ضارة.

وأشار إلى أن مادة TPO تُستخدم عادة في تطبيقات صناعية تتعلق بمواد شديدة الانفجار، ولا ينبغي إدراجها ضمن تركيبات مستحضرات التجميل، وهو ما يعزز من أهمية القرار المصري الذي يعكس التزام الدولة بأعلى معايير الأمان والجودة.

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بضمان سلامة المواد الخام الداخلة في تصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على ثقتهم في المنتجات المتداولة داخل السوق المحلي.