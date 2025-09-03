قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنظير وفزلكة على أعلى مستوى| مي عمر تشن هجومًا علي أحد زملائها بالوسط الفن.. فماذا حدث؟
«اهدى شوية وركز في شغلك».. أحمد حسن يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ «شوبير»
ما الدليل على مشروعية الاحتفال بـ المولد النبوي؟.. الإفتاء ترد
ناقد رياضي: الأهلي يعاني دفاعيًا.. والزمالك فقد مكاسبه بعد السقوط أمام دجلة
نجم الأهلي السابق يرشح هذا المدرب لخلافة فيريرا
مصر تحظر استيراد مستحضرات التجميل المحتوية على مادة «TPO» استجابة لتحذيرات أوروبية|فيديو
طهران: أوروبا فقدت أهلية الوساطة في الملف النووي.. ومستعدون لمواجهة التحديات
لأول مرة.. وزير الصحة يكشف تفاصيل أزمة وفاة عبير الأباصيري| شاهد
لو مستشفى طلب فلوس للطوارئ بلغ فورًا على 105
ارتفاع الأدنى للأجور.. بشرى للقطاع الخاص بعد تطبيق قانون العمل الجديد
ترامب يعلن نقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية إلى ألاباما بدلا من كولورادو
مدبولي يرسم ملامح المرحلة المقبلة.. استثمارات قطرية بـ7.5 مليار دولار ورؤية اقتصادية حتى 2030
مصر تحظر استيراد مستحضرات التجميل المحتوية على مادة «TPO» استجابة لتحذيرات أوروبية|فيديو

هاجر ابراهيم

في خطوة استباقية لتعزيز سلامة المستهلك، أعلنت هيئة الدواء المصرية حظر دخول أي منتجات مستوردة تحتوي على مادة TPO، المستخدمة في بعض تركيبات طلاء الأظافر، وذلك عقب تحذيرات أوروبية بشأن مخاطرها الصحية المحتملة.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، إن المادة المحظورة لم تكن تُستخدم في صناعة مستحضرات التجميل المحلية، إلا أن الهيئة اتخذت القرار كإجراء احترازي يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة.

وأوضح عوف أن الهيئة تُجري مراجعة دقيقة لتركيبة أي مستحضر دوائي أو تجميلي قبل تسجيله في السوق المصري، وتتحرك بشكل فوري استنادًا إلى النشرات أو التعليمات الدولية التي تحذر من مكونات ضارة.

وأشار إلى أن مادة TPO تُستخدم عادة في تطبيقات صناعية تتعلق بمواد شديدة الانفجار، ولا ينبغي إدراجها ضمن تركيبات مستحضرات التجميل، وهو ما يعزز من أهمية القرار المصري الذي يعكس التزام الدولة بأعلى معايير الأمان والجودة.

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بضمان سلامة المواد الخام الداخلة في تصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على ثقتهم في المنتجات المتداولة داخل السوق المحلي.

