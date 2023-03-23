سعر تابلت شاومي  pad 5 في السعودية

حققت شركة "شاومي" شهرتها من خلال طرح طرازات متعددة من الجوالات رخيصة الثمن التي تلبي احتياجات الطبقة المتوسطة وفئة الشباب صغير السن ومع ذلك تثبت نفسها أيضا في الأسواق العالمية من خلال طرحها أجهزة "بريميوم" من حيث لغة التصميم والإمكانيات لتغير النظرة السائدة عن اجهزة التابلت العاملة بنظام أندرويد.

عرف عن الأجهزة اللوحية العاملة بالأندرويد أنها أقل كثيرا من أجهزة آيباد من آبل العاملة بنظام IOS ومع ذلك يبدو أن شاومي تريد تغيير تلك النظرة والفكر السائد عن الأجهزة اللوحية الأندرويد من خلال pad 5 الذي يقدم أداءً رائعا مع تصميم مميز وشاشة عرض مذهلة جودة 2.5K مع تحديث سريع.

يتوفر تابلت شاومي pad 5 في المملكة العربية السعودية بسعر 1599 ريال سعودي في المتاجر الإلكترونية مع نسخة 6 جيجابايت رام ومساحة تخزين أساسية 256 جيجابايت روم، في السطور التالية ترصد "صدى البلد" كافة تفاصيل التابلت.

Xiaomi Pad 5

مواصفات Xiaomi Pad 5

يأتي مع شاشة عرض IPS LCD حجم 11 بوصة، تدعم مليار لون مختلف، دقة وضوح 1600x2560 بيكسل مع كثافة بيكسلات 274 نقطة لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز وجودة HDR10، ونسبة شاشة إلى هيكل 82.8%.

تحت الغطاء نجد أن تابلت شاومي باد 5 يعمل عن طريق معالج وحدة مركزية من كوالكوم، مجموعة شرائح Snapdragon 860 بدقة تصنيع 7 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أعلى 2.96 ججياهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك من Adreno 640 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت روم.

يحزم الجهاز بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها سعتها 8720 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 33 وات مع نظام تشغيل أندرويد 11 قابل للترقية إلى 13 وواجهة مستخدم MIUI 14.

التابلت يأتي مع كاميرا في اللوحة الخلفية بدقة 13 ميجابيكسل فتة عدسة واسعة f/2.0 وفلاش ليد مزدوج وتقنية HDR وتقنية التصوير البانورامي، ونجد أيضا كاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 8 ميجابيكسل، فتحة عدسة f/2.0.

الوزن الإجمالي لتابلت شاومي باد 5 هو 511 جم مع أبعاد طول 254.7 مم و عرض 166.3 مم وسمك 6.9 مم، ودعم اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE