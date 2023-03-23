اعرف سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 في السعودية

تنافس شركة سامسونج منتجات آبل بقوة في الأسواق العالمية، ليس في مجال الجوالات فقط بل أيضا في الأجهزة اللوحية، وإن كان الآيباد بالنسبة لكثيرين صعب المقارنة أو المنافسة مع الأجهزة اللوحية العاملة بنظام الأندرويد إلا أن سامسونج تقدم جهازا من أفضل الأجهزة اللوحية على الإطلاق مع Galaxy Tab S8.

يعمل تابلت سامسونج جالاكسي تاب إس 8 بسلاسة فائقة كما أنه يتيمز بشاشة عرض تنبض بالحياة والألوان، هو منتج جميل المظهر وجذاب وايضا سهل في الإمساك به بيد واحدة والتعامل معه، هو واحد من أفضل الأجهزة العاملة بنظام أندرويد وإن كان ما زال لا يعتبر منافسا قويا حتى الآن مع iPad.

Samsung Galaxy Tab S8

من أهم مميزات تابلت سامسونج جالاكسي تاب إس 8 هي الشاشة الرائعة النابضة بالحيوية والحياة والعمر الطويل للبطارية مع جودة صوت رائعة وكاميرا رئيسية قوية للغاية.

يتوفر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 في المملكة العربية السعودية بسعر 3,199 ريال سعودي على المتاجر الإلكترونية مع نسخة الـ 8 جيجابايت رام و سعة تخزين 128 جيجابايت روم. في السطور التالية ترصد صدى البلد كل مواصفات الجهاز.

مواصفات Samsung Galaxy Tab S8

يأتي مع شاشة TFT LCD حجم 11 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، ودقة 1600x2560 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 274 نقطة لكل بوصة، ونسبة شاشة إلى هيكل 83.6% وزجاج واقي من Corning Gorilla Glass 5

Samsung Galaxy Tab S8

يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج وحدة مركزية من كوالكوم مجموعة شرائح SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أعلى 3.00 جيجاهرتز، بشريحة معالجة رسوميات جرافيك Adreno 730 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت روم يمكن زيادتها بواسطة بطاقة microSDXC.

يحزم التابلت بطارية كبيرة سعة 8000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 45 وات وتصل من 0 إلى 100% خلال 80 دقيقة، كما أنه يعمل بنظام أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 مع واجهة مستخدم One UI 5.

يأتي التابلت سامسونج جالاكسي تاب إس 8 بإعداد كاميرات مزدوجة في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 6 ميجابيكسل وخصائص فلاش ليد وتقنية HDR وتصوير بانورامي، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 12 ميجابيكسل فتحة عدسة فائقة الاتساع بزاوية 120 درجة.