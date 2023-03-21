سعر ومواصفات جوال Samsung Galaxy S20 FE في السعودية

تقدم شركة سامسونج جوالها Galaxy S20 FE 5G من فئة الـ إس الراقية بعدد من المميزات أبرزها الشاشة السوبر أموليد الكبيرة التي تدعم معدل تحديث عالٍ 120 هرتز، والتصنيف IP68 المقاوم للماء والغبار والمعالج من كوالكوم شريحة Snapdragon 865 وعلاوة على كل ذلك 3 سنوات من التحديثات الأمنية المستمرة وضمان لمدة 3 سنوات.

ويتوفر جوال سامسونج جالاكسي إس 20 FE في المملكة العربية السعودية ويباع في المتاجر الإلكترونية بسعر 1299 ريال سعودي بالنسبة لنسخة الذاكرة وسعة التخزين 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت روم. في السطور التالية ترصد البلد كل مواصفات الجهاز.

Samsung Galaxy S20 FE

مواصفات Samsung Galaxy S20 FE

يأتي مع شاشة عرض Super AMOLED حجم 6.5 بوصة تقدم جودة HDR10+ مع دقة وضوح 1080x2400 بيكسل وكثافة بيكسلات 407 نقطة لكل بوصة مع نسبة شاشة إلى هيكل 84.8% وزجاج حماية من Corning Gorilla Glass 3 وميزة عرض الإشعارات والشاشة مغلقة.

ويتم تشغيل جوال سامسونج جالاكسي S20 FE 5G من خلال معالج كوالكوم شريحة SM8250 Snapdragon 865 5G بدقة تصنيع 7 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.84 جيجاهرتز، وشيرحة معالجة رسوميات من Adreno 650 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت روم.

Samsung Galaxy S20 FE

يحزم الجوال بطارية لا يمكن إزالتها سعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 25 وات والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات والشحن العكسي بقوة 4.5 وات.

وبالنسبة لإعداد الكاميرات نجد في اللوحة الخلفية لجوال سامسونج 3 كاميرات مختلفة، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة والثانية تليفوتو بدقة 8 ميجابيكسل والثالثة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل مع فلاش ليد وتقنية HDR، أما الكاميرا السيلفي فهي بدقة 32 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، وقدرة على تصوير فيديو بجودة 4K و 30 إطار في الثانية.

يعمل الجهاز بنظام تشغيل اندرويد 11 قابل للترقية إلى 13 وواجهة مستخدم One UI 5.1 مع وزن إجمالي 190 جم، وأبعاد طول 159.8 مم وعرض 74.5 مم وسمك 8.4 مم، ومجموعة من المستشعرات منها مستشعر بصمة الأصابع والتقارب والتسارع والبوصلة والجيروسكوب.