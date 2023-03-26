نشرة المرأة والصحة.. عادة شائعة يفعلها الرجال تسبب السرطان وتأثير أكل البط على الجسم

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تحذير للحامل فى رمضان .. تناول هذا الطعام يسبب الإجهاض

تجد المرأة الحامل صعوبة كبيرة فى البداية ويمكن أن يتسبب أبسط خطأ فى حدوث الإجهاض وخسارة الجنين فعليها أن تعرف أهم الأطعمة التى تسبب الإجهاض.

تحذير كارثي .. هذا مايحدث لجسمك عند التدخين عقب الإفطار مباشرة



اعتاد الكثير من الرجال الإقبال على التدخين بعد الإفطار مباشرة فى شهر رمضان الكريم لرغبتهم القوية فى تناول النيكوتين .. فما تأثير هذا على الجسم؟



تراجع سعره والكيلو بـ 70 جنيهاً.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

انخفضت أسعار الدواجن، انخفاضا كبيرا منذ بداية رمضان، وتراوح هذا الانخفاض بالمزرعة من 5 إلى 7 جنيهات، ليؤثر إيجابيا على الأسعار بالأسواق، كما يؤدي أيضًا إلي انخفاض أسعار البيض

تحذير عاجل من استخدام هذه الأدوية لعلاج آلام الظهر.. تفاصيل



يوجد ألم خفيف أو شعور يشبه الطعن في أسفل الظهر من الجسم بشكل شائع لدى الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يجعل من الصعب الوقوف أو الجلوس بشكل مستقيم لفترة أطول وحتى النوم