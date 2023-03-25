تحذير كارثي .. هذا مايحدث لجسمك عند التدخين عقب الإفطار مباشرة

اعتاد الكثير من الرجال الإقبال على التدخين بعد الإفطار مباشرة فى شهر رمضان الكريم لرغبتهم القوية فى تناول النيكوتين .. فما تأثير هذا على الجسم؟



كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن عادة التدخين بعد الإفطار مباشرة له أثار كارثية على الصحة وتسبب أمراض خطيرة مثل السرطان.

أضاف موافي فى برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التدخين بعد الإفطار بشكل مباشر يزيد احتمالات الإصابة بأمراض خطيرة من بينها السرطان خاصة فى المعدة والقولون والرئة والمثانة.

سرطان الرئة

أضاف موافي أن الكثير من الأشخاص يقبلون على التدخين عقب وجبة الإفطار بشكل سريع جدا ولا يتحملون الانتظار بعض الوقت وهذا يزيد من الأضرار الواقعة على الجسم خاصة أنه يتم تناولها بعد فترة طويلة من الصيام.

منوها أن الخلايا البشرية لديها استعداد للتحول للخلايا السرطانية إذا توفرت المحفزات التى تمكن هذا المرض من اختراق الجسد وهذا بالضبط ما تفعله السجائر فى الجسم.