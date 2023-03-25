أكلات رمضان مصرية.. أفكار سريعة وشهية فى جدول إفطار 30 يوما

يبحث الكثير من الأشخاص عن أكلات رمضان مصرية للحصول على أفكار تساعدهم فى تحضير سفرة الإفطار بشكل جيد يلقى قبول الجميع

توجد أكلات رمضان مصرية قديمة متوارثة من التراث الثقافي مثل الطواجن الشرقية باللحمة واليخني والفراخ المشوية وهناك أكلات رمضان مصرية حديثة مثل اللازانيا والنجرسكو والشاورما والكنافة بالنوتيلا والمانجو وعلى الفحم

وهناك أكلات رمضان مصرية شعبية مثل الملوخية والخشاف والكشك و الأرز المعمر وطاجن أم على وصينية البطاطس والكفتة سواء المشوية أو بالصلصة.

نعرض لكم قائمة متنوعة لـ أكلات رمضان مصرية منها أطباق شعبية شهيرة ومنها أكلات سريعة وسهلة التحضير



جدول أكل رمضان 30 يوم



نعرض لكم فى السطور التالية جدول أكل رمضان 30 يوم لمساعدة ربة المنزل فى إيجاد أفكار وجبات الإفطار بسهولة

جدول أكل 1 رمضان: محشى كرنب وبط أو فراخ وملوخية

جدول أكل 2 رمضان: فراخ مشوية وصينية بطاطس فى الفرن ومكرونة بشاميل

جدول أكل 3 رمضان: طاجن تورلي باللحمة وأرز وشوربة خضار ومخلل باذنجان

جدول أكل 4 رمضان: فراخ محشية بالفريك وويكة صعيدي أو ملوخية وطاجن فاصوليا

جدول أكل 5 رمضان: محشي مشكل ولحمة مشوية وصينية بطاطس

جدول أكل 6 رمضان: كفتة مقلية مكرونة بالصلصة الحمراء أوصلصة الزيتون

مكرونة-بالكفتة

جدول أكل 7 رمضان: طاجن بسلة باللحمة وأرز وباذنجان مخلل

جدول أكل 8 رمضان: طاجن بامية بالفراخ والصلصة وسبانخ أو ملوخية ناشفة

جدول أكل 9 رمضان: طاجن فاصوليا بيضاء وأرز وباذنجان مخلل

جدول أكل 10 رمضان: فتة شاورما سوري وثومية وسلطة

جدول أكل 11 رمضان: ملوخية خضراء وحمام وشوربة

جدول أكل 12 رمضان: محشي فلفل وقلقاس أو سبانخ

جدول أكل 13 رمضان: محشي كوسة ولازانيا شوربة خضار بالكريمة

لازانيا

جدول أكل 14 رمضان: كبدة بالردة وحلويات المدبح بالثوم وأى نوع سلطة

جدول أكل 15 رمضان : فريك باللحمة المفرومة وصينية فاصوليا خضراء بالصلصة

جدول أكل 16 رمضان: محشي باذنجان وطاجن فاصوليا خضراء باللحمة أو الفراخ

جدول أكل 17 رمضان كبسة فراخ أو لحمة مع طاجن سبانخ

جدول أكل 18 رمضان: كفتة داود باشا وأرز وملوخية

جدول أكل 19 رمضان:طاجن فاصوليا بيضاء وفراخ مسلوقة ومحمرة

جدول أكل 20 رمضان:محشي باذنجان وورق عنب ورقاق باللحمة

محشى ورق-عنب

جدول أكل 21 رمضان: صينية محشي كرنب سريعة وطاجن عكاوى أو لحمة بالبصل

جدول أكل 22 رمضان: أرز بالشعيرية وطاجن كبدة بالطماطم والبصل

جدول أكل 23 رمضان: كفتة فراخ بالصلصة وويكا صيعدي أو ملوخية

جدول أكل 24 رمضان: صينية مكرونة بالخضار والفراخ والصلصة مع أى نوع مخلل

جدول أكل 25 رمضان: صينية كفتة بالخضار والصلصة فى الفرن وأرز مفلفل

جدول أكل 26 رمضان: كوردن بلو فراخ مع مكرونة وايت صوص

جدول أكل 27 رمضان: صينية بطاطس بالشاميل وفراخ مشوية بصوص الثوم

جدول أكل 28 رمضان: كبد وقوانص الفراخ بالثوم وملوخية

جدول أكل 29 رمضان: حواوشي وبطاطس مقلية وسلطة طحينة أو سلطة الزبادي النعناع

جدول أكل 30 رمضان: سمك مقلي أو مشوي مع أرز وسلطة



قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير

تبحث الكثير من السيدات عن قائمة أكلات لشهر رمضان توفر الكثير من الوقت والجهد خلال شهر رمضان لكى تتفرغ للعبادة وتتمكن من الحصول على قسط من الراحة خلال فترة الصيام

وأهم الأكلات التى توفر الوقت والجهد فى رمضان ما يلى:

صينية محشي الكرنب بدون لف فقط ضعى طبقات الكرنب مثل الجلاش وضعي بينها خلطة الأرز وتقطع مثل التورتة بعد النضج

صينية مكرونة بالخضار والفراخ أو اللحمة المفرومة وهى أكلة سريع ومتكاملة ولا تحتاج ربة المنزل لإعداد أطباق عديدة على السفرة

الملوخية الناشفة أو المجمدة لأن كلاهما سهل التحضير وسريع

أرز بالخضار مع أى نوع بروتين لحوم أو طيور مشوية أو مسلوقة أو بانيه

الحواوشي سواء بالفراخ أو اللحمة من أسرع الأكلات التى تقدم على مائدة الإفطار

حواوشي



أكلات رمضان سورية



يرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة أكلات رمضان سورية منها فتة الشاورما السورية الكنافة النابلسية وشيش برك اللحمة وشيخ المحشي وفتة الباذنجان والكبة الحلبي.

قائمة أكلات رمضان

تشمل قائمة أكلات رمضان فى مصر مجموعة متنوعة من الأطباق الشرقية فى مقدمتها المحشي بجميع أنواعه خاصة الكرنب ويكن محشي بخلطة الأرز وبعض الأنواع باللحمة المفرومة ولاتستخدم عادة الحشوات الحديثة مثل البشاميل والفريك لأن تقبل أفراد الأسرة لها غير مضمون.

وتتضمن قائمة أكلات رمضان فى مصر أيضا الأصناف التى تقدم فى صواني مثل البشاميل والجلاش بالحشوات الحادقة المختلفة وصينية البطاطس فى الفرن واللازانيا والنجركسو.حيث أن مثل هذه الأكلات تتميز بالمذاق الشهي



أفضل أكلات رمضان

أفضل أكلات رمضان للعزومات هى اختيار طبق رئيسي من الأكلات الشعبية الموجودة فى مصر مثل الطواجن الشرقية التى تستخدم فيها تسبيكة الطماطم مع أى نوع خضار يتقبله الجميع مثل طاجن اللحمة بالبصل أو طاجن البامية باللحمة ويجب وضع طبق جانبي صحي بجوارها مثل السلطة الخضراء أو شوربة الخضار إلى جانب الأرز أو أى نوع صواني حادق مثل المكرونة بشاميل أو أرز بالبشاميل إلى جانب طبق حلويات شرقى.