بتكلفة أقل.. طريقة عمل الزبادي في المنزل لسحور رمضان

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل الزبادي فى المنزل بخطوات احترافية لكي تتمكن من إعداده بمذاق شهي مثل الجاهز وفى نفس الوقت بتكلفة أقل

ويزداد بحث النساء عن طريقة عمل الزبادي فى المنزل مع اقتراب شهر رمضان الكريم حيث أنه الطعام الرئيسي الذي يتم تناوله خلال وجبة السحور لمنع العطش

هذا بالإضافة إلى أن الزبادي يساعد فى علاج الحموضة التى تعد من أشهر المشكلات الشائعة خلال شهر الصيام كما أنه يساعد فى الحفاظ على الوزن الصحي وأساسي للريجيم لذا يعد تعلم طريقة عمل الزبادي بمذاق جيد أمر مهم لكثير من النساء

نعرض لكم طريقة عمل الزبادي في المنزل بخطوات سهلة وذلك من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابى

خليط الزبادي



طريقة عمل الزبادي

كيلو لبن دافئ

علبة زبادي

ماء ساخن

طريقة عمل الزبادي

في البداية جهزى الفرن واشعليه حتى تصبح ساخنة عند تجهيز الزبادي

فى وعاء كبير ضعي الزبادي مع اللبن واخلطيهم جيدا ثم اسكبيهم فى طواجن فخار صغيرة

فى صينية بها ماء ساخن رصى طواجن الفخار ثم اطفى الفرن وادخلي الصينية بداخلها ويغير الماء كل ساعتين حتى يصبح الزبادي جاهزا

احفظي الطواجن الصغيرة فى الأرفف العليا فى الثلاجة واستخدميها كل يوم على السحور

