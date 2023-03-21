وفر فلوسك .. طريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل

يعد تعلم طريقة عمل عجينة الكنافة فى المنزل من الأفكار التى تساعد المرأة فى توفير الكثير من المال لزوجها وفى نفس الوقت تمكنها من توفير طعام صحى من مواد طبيعية مائة فى المائة بدون وضع إضافات ضارة

نعرض لكم طريقة عمل عجينة الكنافة فى المنزل بمذاق احترافي من خلال خطوات الشيف حسن

مقادير عجينة الكنافة



4\1 كيلو دقيق

ربع معلقة ملح

25 جم نشا

2 ونصف كوب ماء

خطوات عمل عجينة الكنافة

طريقة عمل عجينة الكنافة فى المنزل

- ضع الدقيقي فى وعاء كبير أو العجان الكهربائي وضيفي عليه الماء والملح والنشا واعجنيهم حتى يكن قوام العجينة شبه سائل

- احضري طاسة عريضة غير قابلة للالتصاق وضعيها على النار حتى تسخن ثم اطفي النار وامسحها بمناديل ورشي بعد ذلك بسرعة عجينة الكنافة في شكل دوائر ثم اخرجيها فى صينية جانبية وكرري نفس الخطوات حتى انتهاء الكمية



- احضري علبة أو زجاجة من نوع بلاستيك جيدة واصنعي بها عدة ثقوب صغيرة جدا فى الغطاء وضعي فيها عجينة الكنافة