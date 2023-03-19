احترس..هذا النوع من العصير يدمر الصحة

اعتاد المصريون على تناول العصير على مائدة الإفطار فى شهر رمضان لأنه يمد الجسم بالعناصر الغذائية الكافية لاستعادة الحيوية والنشاط بعد ساعات طويلة من الجوع والعطش

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، أن العصير من المشروبات المفيدة جدا للصحة فى رمضان إذا تم اختياره بعناية حيث أن بعض الأنواع تضر الجسم

وأضاف مروان فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هناك بعض أنواع العصير الشائعة فى السوق تتسبب فى تدمير الصحة خاصة عند تناولها بكميات كبيرة وأهمها العصائر البودرة

وأوضح مرون سالم أن بعض الأشخاص يعتقدون أن أضرار العصير البودرة قاصرة على الأنواع المباعة بنكهة الفاكهة المجففة ولكنها فى الحقيقة تتضمن بعض أنواع العصير التى يعتقد الناس أنها طبيعية مثل التمر الهندي والسوبيا والعرقسوس المباع فى صورة البودرة.

عصير بودرة

وأشار مروان سالم إلى أن العصير البودرة يحتوى على جلوكوز ومكسبات لون وطعم تدمر الكبد والكلى والمعدة وتعرض الإنسان للإصابة بالسرطان عند تناولها بكميات كبيرة أو بشكل مستمر

وأكدت دراسة أمريكية أن تناول العصائر المجففة المضاف لها كمية كبيرة من الألوان الصناعية أو الاستمرار على تناولها يعرض الجم للإصابة بمشكلات صحة عديدة منها أورام الكلى والمثانة والخصيتين وفرط النشاط والحركة لذا ينصح بشراء الأنواع المصنعة من عصير طبيعي بنسبة مائة فى المائة