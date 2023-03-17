فيروس جديد يجتاح الهند.. أعراض أساسية تكشف أنفلونزا H3N2| حمى وسعال وصداع يؤدي إلى الموت

اجتاح فيروس أنفلونزا H3N2 الهند،فى الأونة الأخيرة، وبدأ يتطور الأمر لظهور بعض الوفيات وزيادة عدد الإصابات بسرعة وإغلاق المدارس

تسبب أنفلونزا H3N2 حمى تستمر من 3 إلى 5 أيام وسعال طويل وبرودة لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع ويتسبب النوع الفرعي من إنفلونزا H3N2 في مزيد من حالات دخول المستشفى مقارنة بالسلالات الأخرى

وتشمل الأعراض السعال المستمر والصداع والحمى والأعراض المرتبطة بالجيوب الأنفية وغيرها في حين أن المرض عادة ما يكون خفيفًا في الفئات الضعيفة ، إلا أنه يمكن أن يتحول إلى حالة خطيرة ويعرض الشخص لخطر المضاعفات وحتى الموت.

إذا كان الشخص يجد صعوبة في التنفس ، أو يعاني من انخفاض في ضغط الدم ، أو ارتفاع معدل التنفس ، أو شفتين مزرقة ، أو نوبات ، أو ارتباك .

ضيق التنفس

وعرض موقع “ hindustantimes” قائمة أعراض أنفلونزا H3N2 الكاملة للتمكن من اكتشاف المرض بسرعة

1.يمكن أن يشير ضيق التنفس إلى ظهور الالتهاب الرئوي أو مضاعفات الجهاز التنفسي الأخرى.

2. القيء الشديد أو المستمر: يمكن أن يكون القيء الشديد أو المستمر من أعراض أنفلونزا H3N2 الشديدة. هذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.

3. الجفاف: يمكن أن يحدث الجفاف إذا كان الشخص المصاب بأنفلونزا H3N2 لا يشرب كمية كافية من السوائل أو يعاني من قيء أو إسهال شديد.

جفاف الجسم





4. انخفاض ضغط الدم : يمكن أن يحدث انخفاض في ضغط الدم إذا كان الشخص المصاب بإنفلونزا H3N2 الشديدة يعاني من الجفاف أو الإنتان.

5. ارتفاع معدل التنفس : يمكن أن يحدث معدل تنفس مرتفع إذا كان الشخص المصاب بإنفلونزا H3N2 الشديدة يعاني من صعوبة في التنفس أو انخفاض تشبع الأكسجين.

6. تفاقم الحالات الطبية المزمنة الحالية : يمكن أن تؤدي أنفلونزا H3N2 إلى تفاقم الحالات الطبية المزمنة الحالية مثل الربو أو مرض السكري.

السكري

7. يمكن أن تكون الشفتين أو الوجه المزرقان علامة على انخفاض مستويات الأكسجين في الدم ، والتي يمكن أن تحدث مع التهابات الجهاز التنفسي الحادة مثل الالتهاب الرئوي ، والذي يمكن أن يكون من مضاعفات الإنفلونزا.

8. يمكن أن تحدث النوبات أو التشنجات نتيجة الحمى أو التهاب الدماغ ، والتي يمكن أن تحدث مع الحالات الشديدة من الأنفلونزا أو غيرها من الالتهابات الفيروسية.

9. يمكن أن يحدث الارتباك أو الارتباك نتيجة الحمى أو التهاب الدماغ ، والذي يمكن أن يحدث مع الحالات الشديدة من الأنفلونزا أو غيرها من الالتهابات الفيروسية.

10. تعتبر الحمى الشديدة التي تستمر لأكثر من ثلاثة أيام من الأعراض الشائعة لأنفلونزا H3N2 ، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأنفلونزا ، ويمكن أن تكون علامة على حالة أكثر خطورة من المرض.

11. التعب الشديد أو الضعف هو عرض شائع آخر لأنفلونزا H3N2 ، حيث يستخدم الجسم الكثير من الطاقة لمحاربة الفيروس.

12. ألم الصدر أو الضغط عليه هو مرض تنفسي فيروسي يصيب الجهاز التنفسي العلوي بالدرجة الأولى.

13. يمكن أن يحدث انخفاض تشبع الأكسجين (نقص تأكسج الدم) في الأفراد المصابين بفيروس الأنفلونزا H3N2 ، وخاصة في حالات المرض الشديدة. يمكن أن يسبب فيروس الأنفلونزا H3N2 أعراضًا تنفسية مثل السعال وضيق التنفس وضيق الصدر ، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات تشبع الأكسجين.

15. ارتفاع في درجة الحرارة: يعد الظهور المفاجئ لارتفاع درجة الحرارة أحد أكثر أعراض الإصابة بفيروس H3N2 شيوعًا و قد تتراوح الحمى من 100 إلى 104 درجة فهرنهايت وقد تستمر لمدة 3 إلى 4 أيام.

16. السعال: السعال الجاف والمستمر هو عرض آخر شائع لعدوى H3N2 وقد يكون السعال شديدًا ويستمر لعدة أسابيع.

17. التهاب الحلق: التهاب الحلق هو أيضا عرض شائع لعدوى H3N2 وقد يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الحمى والسعال.

18. الصداع: هو عرض شائع بين المصابين بأنفلونزا H3N2 وقد يكون شديد ومستمر.