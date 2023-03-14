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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتقعد كتير قدام الكمبيوتر.. اكتشف علاج إجهاد العين

مشاكل العين
مشاكل العين

يعد إجهاد العين من المشكلات الصحية الشائعة التى تصيب عدد كبير من الأشخاص فى العصر الحالى بسبب الاستخدام المكثف للكمبيوتر واللاب 

وعرض موقع “ كليفند كلينك ” أهم الأشياء التى تساعد فى علاج إجهاد العين من خلال تغيير نمط الحياة.

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ارتداء نظارة لأنشطة معينة تسبب إجهاد العين  مثل القراءة.

استخدم قطرات مرطبة للعين.
اضبط الإضاءة بناءً على نشاطك.
استخدم المرطب 
الإقلاع عن التدخين.

اختر شاشات قابلة للإمالة والدوران
استخدم مبرد الوهج
قلل الوهج على شاشتك من خلال الإضاءة المناسبة
استخدم كرسي قابل للتعديل

 أخذ فترات راحة من القراءة والكتابة والقيادة يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل إجهاد العين.

تتضمن النصائح لتقليل إجهاد العين الرقمي اتباع قاعدة 20-20-20تنص هذه القاعدة على أخذ استراحة مدتها 20 ثانية لمشاهدة شيء ما على بعد 20 قدمًا منك كل 20 دقيقة.

يجب استشارة الطبيب عند استمرار إجهاد العين رغم اتباع هذا التعلميات فربما يكن تشخيصك لنوع المشكلة التى تعانى منها خطأ

إجهاد العين علاج إجهاد العين العين الاقلاع عن التدخين الكمبيوتر

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