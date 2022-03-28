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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جدول أكلات رمضان "٣٠ يوم".. كل يوم صنف

صدى البلد

 تحتار كل ربة منزل في تقديم الأكلات المختلفة على الإفطار في رمضان.. ونقدم لك اليوم جدول أكلات رمضان،  توفر عليك مجهود التفكير 30يوم رمضان. 

اليوم الأول من رمضان:
محشي خضروات كوسة وباذنجان وفلفل
دجاج مشوي بالفرن
سلطة خضراء
كنافة بالمانجو

اليوم الثاني من رمضان:
مكرونة بالبشاميل
كفتة مشوية على الفحم
سلطة طحينة
سلطة خضراء
قطايف بالمكسرات

اليوم الثالث من رمضان:
طاجن بامية بالفرن
أرز معمر
سلطة خضراء
مهلبية

اليوم الرابع من رمضان:
شيش طاووق
أرز بسمتي بالكاري
سلطة خضراء
شوربة لسان عصفور
كنافة بالكريمة

اليوم الخامس من رمضان:
شاورما دجاج
ملوخية
أرز أبيض
سلطة حمص بالطحينة
سلطة خضراء

اليوم السادس من رمضان:
كبسة سعودية بالدجاج
سلطة خضراء بالمشروم
كاسات كنافة  

اليوم السابع من رمضان:
كباب حلة
أرز حبة وحبة
سلطة
قطايف بالعجوة

اليوم الثامن من رمضان:
سمك سنجاري
طاجن جمبري بالفرن
أرز صيادية
سلطة خضراء
سلطة فواكه بالمكسرات

اليوم التاسع من رمضان:
طاجن حمام بالفريك
سلطة طحينة
شوربة شعيرية
كريم كراميل

اليوم العاشر من رمضان:
صينية بطاطس بالبشاميل واللحم المفروم
مكرونة إسباجيتي بالدجاج
بفتيك
سلطة خضراء
بقلاوة

اليوم الحادي عشر من رمضان:
كبدة مشوية
أرز بالخلطة والمكسرات
أرز بالشعرية
مهلبية قمر الدين

اليوم الثاني عشر من رمضان:
أرانب محمرة
ملوخية خضراء
أرز بالشعيرية
بقلاوة

اليوم الثالث عشر من رمضان:
طاجن لحم بالبصل
أرز معمر
سلطة طحينة
قطايف بالكريمة

اليوم الرابع عشر من رمضان:
دجاج مشوي على الفحم
طاجن خضروات باللحم
أرز بالكاري
كنافة بالشوكولاتة

اليوم الخامس عشر من رمضان:
شاورما دجاج او لحم 
سمبوسك باللحم المفروم
جلاش بالمكسرات

اليوم السادس عشر من رمضان:
مندي الدجاج
شوربة بروكلي
سلطة خضار مشوي بالدجاج
سلطة فواكه

اليوم السابع عشر من رمضان:
كفتة بطاطس باللحم المفروم
أرز بالكبدة
سلطة كول سلو
باستا فلورد

اليوم الثامن عشر من رمضان:
كرات اللحم بصوص الطماطم
بطاطس مقلية
أرز أبيض متبل
كيك شوكولاتة

اليوم التاسع عشر من رمضان:
مسقعة باللحم المفروم
ثومية
سلطة خضراء
خبز
كنافة بالمانجو

اليوم العشرون من رمضان:
بيتزا
سلطة خضراء
ثوميه
قطايف

اليوم 21 من رمضان:
شرائح لحم مشوي
أرز معمر باللحم
سلطة
مهلبية

اليوم 22 من رمضان:
مكرونة بالصلصة البيضاء
دجاج بانيه
سلطة خضروات
الكنافة بالقشطة

اليوم 23 من رمضان:
فتة شاورما اللحم او الدجاج
ثومية
بطاطس مقلية
بلح الشام

اليوم 24 من رمضان
برياني بالجمبري
جمبري مشوي
سلطة خضراء بالبصل
بسبوسة

اليوم 25 من رمضان:
محشي ورق عنب
دجاج محمر بالفرن
سلطة كول سلو
التمر بالشوكولاتة

اليوم 26 من رمضان:
طاجن الفريك باللحم المفروم
شوربة لسان عصفور
طاجن شعيرية بالكبد والقوانص
الأوريو بالشوكولاتة

اليوم 27 من رمضان:
سمك مشوي
أرز بالجمبري
سلطة خضراء
حلو الجبنة

اليوم 28 من رمضان:
صينية البطاطس باللحم
كفتة خضروات
أرز مبهر
كنافة بالكراميل

اليوم 29 من رمضان:
لفائف صدور الدجاج المحشية
مكرونة نجرسكو بالدجاج
سلطة سيزر بالدجاج
مهلبية بالمانجو

اليوم الثلاثون من رمضان:
حمام محشي بالفريك
سلطة طحينة
سلطة خضراء
طاجن فريك بالفرن
زلابيا

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