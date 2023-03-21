5 طرق سهلة .. كيف تمنع العطش فى رمضان

يعد العطش من أهم المشكلات التى تواجه الصائمين خلال شهر رمضان ويمكن التغلب عليها من خلال اختيار السحور بعناية.

ووفقا لما جاء فى موقع “expatwoman” نعرض لكم أهم الأطعمة التى تساعد فى الوقاية من العطش.



الزبادي

كوب واحد من الزبادي يحتوي على 85٪ ماء وبمجرد أن تأخذ في الاعتبار جميع الفوائد الغذائية ولايحتاج لوقت أو جهد وسهل الهضم ويمنع العطش ويشعر بالشبع ويحسن المناعة.

تجنب التعرق

تجنب أى شئ يجعلك تتعرق بقوة مثل تمرين قوي والتعرض للحرارة وتغير جذري في درجة الحرارة كل ذلك يؤدي إلى تبخر الماء من جسمك ، لذا تجنب أشعة الشمس بقدر ما تستطيع وافعل أغلب مهامك اليومية بعد الإفطار وبهذه الطريقة يمكنك تجنب الجوع والعطش وفى نفس الوقت يمكنك هضم الطعام وشرب الكثير من الماء كما تريد.

اترك الكافيين

تجنب القهوة والمشروبات التى تحتوى على الكافيين فى السحور لأنها تزيد العطش باستثناء مرضى الضغط المنخفض فيمكنهم شرب كوب واحد من الشاي أو القهوة المخففة أو استبدالها بالعرق سوس.



تناول الخضروات والفاكهة

تناول الخضروات والفاكهة الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار والخس والطماطم فهى ليست مجرد وسيلة للترطيب ولكنها مليئة بالفوائد الغذائية التي تساعد الماء على البقاء لفترة أطول في جسمك.

الأكلات الحارة

ابتعد عن الأطعمة الحارة والمالحة مثل المخلل فى سحور رمضان لأنها تزيد العطش.

