فوائد خارقة.. تناول حفنة من القراصيا بعد الإفطار

فوائد القراصيا وهي البرقوق المجفف، لا تُعد ولا تُحصى، خصوصا أنها من الفواكه المجففة الشائع استخدامها في ياميش رمضان عند المصريين، والتي تدخل في الكثير من أصناف الحلويات.

كما أن القراصيا لها العديد من الخصائص التي قد تقلل من خطر العديد من الأمراض المزمنة مثل: هشاشة العظام، والسرطان، وأمراض القلب، والسكري، علاوة على ذلك؛ تعد القراصيا من الأطعمة الشهية التي تحتاج للقليل من التحضير، لذلك يسهل دمجها في نظامك الغذائي.

أهم فوائد القراصيا

وتشمل فوائد القراصيا البرقوق المجفف وفقا لموقع هيلثى مايلي..

1- الوقاية من السرطان

تقي القراصيا من السرطان وذلك لاحتوائها على مادة الفينولPhenol التي تعمل كمضاد للأكسدة، وتُخلص الجسم من الجذور الحرة Free Radical التي تهاجم الخلايا وتدمرها وتسبب تكوين الخلايا السرطانية مثل سرطان القولون.

2- الحماية من مخاطر هشاشة العظام

أثبتت العديد من الدراسات أن من ثمانية إلى عشر حبات من القراصيا يومياً، تحمي السيدات بعد انقطاع الطمث من هشاشة العظام، لمساهمتها بشكل واضح في زيادة كثافة العظام، وتعد هذه واحدة من أهم فوائد القراصيا أو البرقوق المجفف.

3- الوقاية من أمراض القلب

أحد فوائد القراصيا أنها تحمي من أمراض القلب وتصلب الشرايين والروماتيزم لأنها ترفع من مناعة الجسم، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من فيتامين ج “ “C والألياف الطبيعية الموجودة به.

4- المساعدة في علاج الأنيميا

تساعد النسب المرتفعة من فيتامين ج أو C على زيادة نسب امتصاص الحديد إلى الجسم، وتحسن حالات الأنيميا.

5- ضبط نسبة السكر في الدم والحفاظ على الوزن

احتواء القراصيا على نسبة عالية من الألياف يؤخر خروج الطعام من المعدة وبالتالي تتأخر عملية امتصاص السكر في الدم، كما تزيد تلك الألياف من حساسية الجسم لإفراز الإنسولين وهو ما يمكن أن يحمي أو حتى يعالج من النوع الثاني لمرض السكري، كما أن تلك الألياف تزود الإحساس بالامتلاء الذي يقلل من تناول الطعام وبالتالي تحافظ على وزن الجسم.

6- الوقاية من الإمساك

من فوائد القراصيا أو البرقوق المجفف الوقاية من الإمساك، وذلك لاحتواء القراصيا على كمية كبيرة من الألياف التي تسرع من خروج الفضلات خارج الجسم، كما أنها تغذي البكتيريا الطبيعية الموجودة بالأمعاء والتي تحمي الأمعاء من خطر السرطان، كما تلعب هذه البكتيريا دوراً هاماً في تغذية الكبد و العضلات.

7- تخفيض مستوى الكوليستيرول في الدم

وجود حمض البروبيونيك Propionic acid الذي تخرجه الألياف الموجودة بالقراصيا، يخفض نسبة الكوليستيرول في الدم.

8- الحماية من جلطات الدم وذلك لاحتوائها على كميات وافرة من فيتامين (ك).