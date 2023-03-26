عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يقلل شيخوخة الدماغ ويمنع السرطان.. فوائد لا تنتهي لـ الكركم

صدى البلد

فوائد صحية عديدة لـ توابل وإضافتها إلى نظامك الغذائي لاسيما الكركم فهو يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، وفقًا لـ Nuffield Health والذي يقلل من انتشار السرطان ويساهم في موت الخلايا السرطانية.

ويتميز الكركم بأنه مليء بمضادات الأكسدة، المعروفة باسم البوليفينول، والتي تعمل على إطالة العمر وتقلل الالتهاب ، وتساعد على إنقاص الوزن ، كما تعزز الحالة المزاجية  وتقلل من شيخوخة الدماغ، وتساعد على توازن السكر في الدم.

يحول جسمك لآلة حرق دهون.. أسرع رجيم للتخلص من وزنك في رمضان

سريع وفعال.. رجيم الأسبوع من رمضان لنحت قوامك

وترجع فائدة الكركم إلى غناه بمركبات الكركمين ويجب تناول الكركم مع الفلفل الأسود لزيادة الامتصاص في الأمعاء بشكل كبيرفبدون إضافة الفلفل الأسود ، لن يمتص الجسم أي فوائد غذائية للكركم .

يمكن تحضير شاي الكركم عن طريق الخطوات التالية 

2 ملاعق كبيرة من الكركم المفروم أو 2 ملاعق صغيرة من مسحوق الكركم
يُغلى المزيج في 1-2 أكواب من الماء واخفضي المزيج لينضج لمدة 5 دقائق ثم يصفى.
ويمكنك تناول شاي الكركم دافئًا أو باردًا ، وإضافة الليمون و / أو العسل لتغيير المذاق

علاج الالتهابات شيخوخة الدماغ توازن السكر في الدم فوائد غذائية للكركم تحضير شاي الكركم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

خانها مع مرات أخوه.. سوهاجية تنتقم من زوجها بطريقة سينمائية.. تفاصيل

مرتضى منصور يخرج من محبسه اليوم

بعد مقلب رامز جلال.. أحمد مكى وشيماء سيف ومى كساب يسخرون من ياسمين عز

الشلن بـ 40 ألف جنيه| ابحث عن هذه العملات.. واعرف أماكن بيعها

قرار عاجل من كاف.. مفاجأة مدوية تقلب موازين مجموعة فيوتشر

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر والمعسل| تفاصيل

كلمة أغضبت الجمهور| هل قصد رامز جلال إهانة ياسمين عز بهذه العبارة؟

موضوعات متعلقة

جدول أكلات 30 يوم في رمضان .. أفكار سريعة وشهية

أقوى من الأدوية .. 5 مشروبات لتسكين الألم في لمح البصر

مشروبات ترطب الجسم.. احرص على تناولها بين الإفطار والسحور

احذري هذا الأمور .. نصائح سنة أولى صيام مع طفلك

أعراض سرطان القولون أنتبه إليها قبل فوات الآوان

نشرة المرأة ..تحذير من تناول 3 أطعمة في السحور .. 8 نصائح لمرضى القولون .. من هم الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خلال رمضان

احذر تناول هذا المشروب في رمضان | كوارث لمرضي القلب والسكر

طريقة عمل الرقاق المصري باللحمة المفرومة خطوة بخطوة في المنزل

ترشيحاتنا

يشرب من كأسه| نتنياهو يقيل وزير دفاع المعارضة تنتفض..ماذا يحدث في إسرائيل؟

بعد رامز نيفر إند.. سر سيارة محمد فؤاد الخارقة فى برلين

عاجل| أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد إقالته

6 ملايين جنيه.. بهذه الحيلة أقنعت المتسولة ضحاياها وجمعت ثروة هائلة

3000 جنيه في 7 محافظات.. وظائف خالية للشباب من الجنسين

برلماني: توطين صناعة السيارات الكهربائية توفر فرص عمل جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة.. تناول حفنة من القراصيا بعد الإفطار

بعد اثارتها الجدل على السوشيال ميديا.. صور صادمة ل رانيا التومى

لو بتاكل بلح باللبن طول شهر رمضان .. هذه تكون النتيجة 

من غير حرمان.. 10 خطوات فعالة لتجنب زيادة الوزن خلال رمضان

فيديو

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

مماليك لابسين أديداس في سره الباتع وكُشك يفضح رشيد.. أخطاء المسلسلات عرض مستمر.. فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم الأحد بعد التغيرات الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ