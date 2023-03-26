يقلل شيخوخة الدماغ ويمنع السرطان.. فوائد لا تنتهي لـ الكركم

فوائد صحية عديدة لـ توابل وإضافتها إلى نظامك الغذائي لاسيما الكركم فهو يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، وفقًا لـ Nuffield Health والذي يقلل من انتشار السرطان ويساهم في موت الخلايا السرطانية.

ويتميز الكركم بأنه مليء بمضادات الأكسدة، المعروفة باسم البوليفينول، والتي تعمل على إطالة العمر وتقلل الالتهاب ، وتساعد على إنقاص الوزن ، كما تعزز الحالة المزاجية وتقلل من شيخوخة الدماغ، وتساعد على توازن السكر في الدم.

وترجع فائدة الكركم إلى غناه بمركبات الكركمين ويجب تناول الكركم مع الفلفل الأسود لزيادة الامتصاص في الأمعاء بشكل كبيرفبدون إضافة الفلفل الأسود ، لن يمتص الجسم أي فوائد غذائية للكركم .

يمكن تحضير شاي الكركم عن طريق الخطوات التالية

2 ملاعق كبيرة من الكركم المفروم أو 2 ملاعق صغيرة من مسحوق الكركم

يُغلى المزيج في 1-2 أكواب من الماء واخفضي المزيج لينضج لمدة 5 دقائق ثم يصفى.

ويمكنك تناول شاي الكركم دافئًا أو باردًا ، وإضافة الليمون و / أو العسل لتغيير المذاق