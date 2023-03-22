يحول جسمك لآلة حرق دهون.. أسرع رجيم للتخلص من وزنك في رمضان

هل تريدين إنقاص الوزن والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة التي اكتسبتها طوال الشتاء يعد رمضان فرصة للتخلص من الوزن الزائد إليك خطة رجيم يقدمها موقع بولد سكاي الهندي لمدة 3 أسابيع يحول جسمك لماكينة حرق الدهون .

الأسبوع الأول



مع آذان المغرب 3 تمر جاف مع كوب تمر هندى أو كركديه مع كوب ماء ، ثم استراحة للصلاة

الإفطار :

اليوم الأول : وجبه حره .

اليوم الثانى : 300 جم سمك بورى مشوى + سلطه خضراء + 4 ملاعق أرز.

اليوم الثالث : شريحة لحم + خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز.

اليوم الرابع : شريحة لحم + خضار سوتيه + 6 ص محشى ورق عنب.

اليوم الخامس : ربع دجاجه مشويه + سلطه + 4 ملاعق أرز.

اليوم السادس : ملوخيه لايت + ربع دجاجه مسلوقه + 4 ملاعق أرز .

اليوم السابع : تفاح بأى كميه + عصير تفاح و أناناس دايت .

الأسبوع الثاني

الإفطار :

كوب ماء + تمرة

بعد الصلاة:

طبق شوربة خضار أو طبق سوتيه

+ سلطة خضار خضراء

+ شريحة لحم مشوى أو ربع فرخة مسلوقة أو شريحتين من فيليه السمك



بين الإفطار والسحور:

ثمرتين كيوى أو 3 شرائح من البطيخ أو تفاحتين

ثمرتين فاكهة



السحور:

كوب زبادي + ملعقة بذرة كتان+ ملعقة عسل

الأسبوع الثالث

بعد الإفطار :

كوب شاي أو شاى أخضر بالنعناع أو الليمون أو زنجبيل بالقرفه .

بعد الإفطار بساعتين :

2 ثمرة تفاح أو خوخ أو برقوق أو بطيخ أو كيوي و مشمش + كوب عصير بيور أو تمر هندى أو كركديه بسكر دايت

-مسموح بقطعة كنافه أو جلاش أو 2 قطايف ((مرتين أسبوعيا فقط))

ممنوع تناول الطعام من الساعه 11 إلى الساعه 2 فجراً

السحور:

3 أيام: نصف رغيف بلدى أو رغيف سن + 4 ملاعق فول + سلطه + كوب زبادى لايت + كركديه بسكر دايت.

يومان: 3 ملاعق كبيره بليله لايت بسكر دايت و لبن خالى الدسم + ثمرة كيوي أو تفاحه.

يومان: نصف رغيف بلدى + جبن لايت + سلطه + كوب عصير بيور.

