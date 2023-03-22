عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحول جسمك لآلة حرق دهون.. أسرع رجيم للتخلص من وزنك في رمضان

صدى البلد

هل تريدين إنقاص الوزن والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة التي اكتسبتها طوال الشتاء يعد رمضان فرصة للتخلص من الوزن الزائد إليك خطة رجيم يقدمها موقع بولد سكاي الهندي لمدة 3 أسابيع يحول جسمك لماكينة حرق الدهون .

الأسبوع الأول


مع آذان المغرب 3 تمر جاف مع كوب تمر هندى أو كركديه مع كوب ماء ، ثم استراحة للصلاة
الإفطار :
اليوم الأول : وجبه حره .
اليوم الثانى : 300 جم سمك بورى مشوى + سلطه خضراء + 4 ملاعق أرز.
اليوم الثالث : شريحة لحم + خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز.
اليوم الرابع : شريحة لحم + خضار سوتيه + 6 ص محشى ورق عنب.
اليوم الخامس : ربع دجاجه مشويه + سلطه + 4 ملاعق أرز.
اليوم السادس : ملوخيه لايت + ربع دجاجه مسلوقه + 4 ملاعق أرز .
اليوم السابع : تفاح بأى كميه + عصير تفاح و أناناس دايت .

سريع وفعال.. رجيم الأسبوع من رمضان لنحت قوامك

في 14 يوما.. أسرع رجيم لنحت قوامك والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة

الأسبوع الثاني

 

الإفطار :
كوب ماء + تمرة
بعد الصلاة:
طبق شوربة خضار أو طبق سوتيه 
+ سلطة خضار خضراء 
+ شريحة لحم مشوى أو ربع فرخة مسلوقة أو شريحتين من فيليه السمك

بين الإفطار والسحور:
ثمرتين كيوى أو 3 شرائح من البطيخ أو تفاحتين
ثمرتين فاكهة 

السحور:
كوب زبادي + ملعقة بذرة كتان+ ملعقة عسل

 

الأسبوع الثالث 

 

بعد الإفطار : 

كوب شاي أو شاى أخضر بالنعناع أو الليمون أو زنجبيل بالقرفه .
بعد الإفطار بساعتين :

 2 ثمرة تفاح أو خوخ أو برقوق أو بطيخ أو كيوي و مشمش + كوب عصير بيور أو تمر هندى أو كركديه بسكر دايت
-مسموح بقطعة كنافه أو جلاش أو 2 قطايف ((مرتين أسبوعيا فقط))
ممنوع تناول الطعام من الساعه 11 إلى الساعه 2 فجراً
السحور: 
3 أيام: نصف رغيف بلدى أو رغيف سن + 4 ملاعق فول + سلطه + كوب زبادى لايت + كركديه بسكر دايت.
يومان: 3 ملاعق كبيره بليله لايت بسكر دايت و لبن خالى الدسم + ثمرة كيوي أو تفاحه.
يومان: نصف رغيف بلدى + جبن لايت + سلطه + كوب عصير بيور.
 

انقاص الوزن الكيلوجرامات الزائدة الوزن الزائد حرق الدهون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا المتمم لـ شعبان.. السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

موافقة بورسعيدية.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن مباراة المصري بكأس الرابطة

قبل لحظات من حفل زفافه.. تعرف على زوجة اللاعب إمام عاشور

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

شوبير: قرأت أحلي وأجمل وأروع خبر من فترة طويلة

شهر البركة.. موبايل جديد من سامسونج بـ 2700 جنيه فقط

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة| سبب غريب وراء البقع المتواجدة على قشر البيض.. ونوع من الفواكه يحافظ على صحة الأوعية الدموية

مشروب خارق كوب منه يخلصك من أمراض القلب وضغط الدم

لن تصدقي.. ماذا يفعل ماء الأرز بشعرك؟

أقوى من أدوية الجلطات.. نوع من الفواكه يحافظ على صحة الأوعية الدموية

ألم يظهر ويتوقف في غضون بضع دقائق مؤشر لتراكم الكوليسترول.. الأسباب والعلاج

إياك أن تتجاهلهما.. علامتان في الجلد مؤشر للإصابة بأمراض القلب

نشرة المرأة| مشروب شعبي.. كوب منه يحارب السرطان ويقوي المناعة.. ونوع من البذور يحافظ على صحة القلب والدورة الدموية

مشروب شعبي .. كوب منه يحارب السرطان ويقوي المناعة

ترشيحاتنا

عنصرية جديدة.. الشرطة الأمريكية تخنق شابًا أسود حتى الموت داخل مستشفى|فيديو صادم

باسل رحمي: قانون المشروعات الصغيرة يقدم حزمًا من الخدمات التمويلية للنهوض بالقطاع

أمح الدولي يشعل السوشيال ميديا بمفاجأة لإمام عاشور في حفل زفافه| فيديو

خبراء في لغة الجسد يفجّرون مفاجأة صادمة باجتماع الرئيس بوتين ونظيره الصيني

أمح الدولي يداعب إمام عاشور في حفل زفاف.. فيديو وصور

بيراميدز يُقدم عرضًا مغريًا لنجم الزمالك .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجاوزت 2 مليون جنيه.. أسعار صادمة لفساتين نانسي عجرم من حفلاتها بكندا

3 نصائح لمرضى السكري فى رمضان | تضمن لك الصيام بنجاح

من بيتها لدار مُسنين.. بريطانية تعرض منزلها للبيع بعد 102 عام لسبب صادم|شاهد

سر قرمشة الزلابية .. أجمل حلويات رمضان

فيديو

صفقة الموسم.. هل ينتقل إمام عاشور للأهلي وما موقف ناديه؟ فيديو جراف

يا شماتة الستات.. ياسمين عز ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند»

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ