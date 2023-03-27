مشهد مؤثر للفنان مصطفى شعبان بمشهد وفاة والدته في بابا المجال.. فيديو

واصل الفنان مصطفى شعبان تألقه في مسلسل "بابا المجال"، خاصة مع عرض الحلقة الرابعة والتي شهدت أحداثا غير متوقعة.

وحظي مشهد بكاء "زين" والذي يجسد شخصيته النجم مصطفى شعبان، على وفاة والدته "زهيرة" والتي تجسد شخصيتها الفنانة سوسن بردود فعل واسعة وسط إشادة كبيرة بأداء "شعبان" وقدرته على تأدية المشهد بكل دقة ودون تكلف.

لمشاهدة الفيديو من هنا

وفور عرض الحلقة انهالت التعليقات كالتالي: " لما الممثل ينسى أنه بيمثل"، وعلق آخر: "بابا المجال في حتة تانية من الأداء التمثيلي"، بينما علق ثالث:" مصطفى شعبان عامل عظمة بجد وأثبت انه بابا المجال".

يذكر أن مسلسل "بابا المجال" من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض طوال شهر رمضان الكريم، على عدد من القنوات من بينها النهار ، والنهار دراما، والتلفزيون الأردني، والرابعة العراقية وSBC.