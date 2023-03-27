نزل عند 2000 جنيه..انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر، والتي استقرت اليوم الموافق الأثنين 27-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.
ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.
سعر الذهب اليوم
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,280 شراء 2,303 جنيه
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,090 شراء 2,111 جنيه
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,995 شراء 2,015 جنيه
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,710 شراء 1,727 جنيه
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,330 شراء 1,343 جنيه
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,140 شراء 1,151 جنيه
اسعار الذهب اليوم
الاونصة بيع 70,908 شراء 71,619 جنيه
الجنيه الذهب بيع 15,960 شراء 16,120 جنيه
الكيلو بيع 2,280,000 شراء 2,302,857 جنيه
سعر الذهب امس في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,286 شراء 2,320 جنيه
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,095 شراء 2,127 جنيه
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,000 شراء 2,030 جنيه
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,714 شراء 1,740 جنيه
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,333 شراء 1,353 جنيه
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,143 شراء 1,160 جنيه
اسعار الذهب اليوم
الاونصة بيع 71,086 شراء 72,152 جنيه
الجنيه الذهب بيع 16,000 شراء 16,240 جنيه
الكيلو بيع 2,285,714 شراء 2,320,000 جنيه
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
سعر الذهب اليوم في مصر
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.