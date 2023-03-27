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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نزل عند 2000 جنيه..انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر، والتي استقرت اليوم الموافق الأثنين 27-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,280 شراء 2,303 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,090 شراء 2,111 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,995 شراء 2,015 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,710 شراء 1,727 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,330 شراء 1,343 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,140 شراء 1,151 جنيه

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 في خامس أيام رمضان

سعر الذهب اليوم الأحد 26-3-2023

سعر عيار 21 اليوم 26-3-2023 في محلات الذهب

اسعار الذهب اليوم

الاونصة بيع 70,908 شراء 71,619 جنيه
الجنيه الذهب بيع 15,960 شراء 16,120 جنيه
الكيلو بيع 2,280,000 شراء 2,302,857 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب امس في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,286 شراء 2,320 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,095 شراء 2,127 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,000 شراء 2,030 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,714 شراء 1,740 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,333 شراء 1,353 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,143 شراء 1,160 جنيه

اسعار الذهب اليوم

الاونصة بيع 71,086 شراء 72,152 جنيه

الجنيه الذهب بيع 16,000 شراء 16,240 جنيه

الكيلو بيع 2,285,714 شراء 2,320,000 جنيه

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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