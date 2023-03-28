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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. زوجة حسن شاكوش قبل سجدتها.. أكلات رمضان بداخل سيارة الزفاف.. عروس تفسخ زواجها ليلة العرس وتخلع الدبلة

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أكلات رمضان مصرية وسعودية ولبنانية أى صنف تختار
 

اكلات رمضان تمثل عئا على الكثير من السيدات كما أن ربة المنزل تقع فى حيرة أى من الأصناف تختار لإعدادها اليوم والكميات المناسبة من حيث الزيادة والنقصان، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتودين أن تصبح أكلات رمضان بالنسبة لكي فكرة سهلة يمكنك البحث فى قائمة بـأكلات رمضان

لتعبر عن فرحتها.. إطلالات زوجة حسن شاكوش قبل سجدتها |شاهد

تصدرت زوجة الفنان حسن شاكوش تريند مؤشر البحث بعد تداول خبر زواجه من أخرى وهي لا تعلم عنها شيئا

5 طرق أنيقة لارتداء عصابة الرأس

عصابة الرأس هي قطعة واحدة من ملحقات الشعر تضيف لمسة أنثوية ومرحة إلى المظهر الذي تختاريه بالنسبة للأنماط الرسمية وغير الرسمية ، يمكن أن تكون عصابة الرأس مفيدة لفرز متطلبات تصفيف الشعر من عصابة رأس معدنية سوداء بسيطة ، وأخرى مخملية مزخرفة إلى أنماط شريط من الساتان ؛ يمكنك استكشاف أنواع مختلفة من عصابات الرأس وإضافتها إلى مجموعة الملحقات الخاصة بك.

بداخل سيارة الزفاف.. عروس تفسخ زواجها وتخلع الدبلة.. شاهد

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الزفاف عروس وعريس بداخل سيارة الزفاف

التواصل الاجتماعي لبنان رمضان الزفاف مقطع فيديو المرأة والصحة الأخبار الهامة اكلات رمضان ​​​​​​​health

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