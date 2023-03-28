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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بداخل سيارة الزفاف.. عروس تفسخ زواجها وتخلع الدبلة.. شاهد

بداخل سيارة الزفاف
بداخل سيارة الزفاف عروس تفسخ زواجها وتخلع الدبلة لهذا السبب

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الزفاف عروس وعريس بداخل سيارة الزفاف. 
 

ووثق مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع خلاف كبير بين عروسين داخل سيارة الزفاف، بسبب تأخير العريس في موعد وصوله للعروس.


خلاف العروسين 

وظهر العروسان فى مقطع الفيديو أثناء جلوسهما داخل سيارة، وبدأ الخلاف بينهما وذلك بعدما تأخر العريس، واقتراب انتهاء الوقت المحدد لقاعة الزفاف.

ولاحظ المقربون من العروس غضبها من تأخر العريس عليها، ولم يتبق سوى نصف ساعة فقط من الوقت المحدد لقاعة الزفاف.

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العريس يحاول تهدئة الموقف 

 

من جانبه يرى العريس أنه لم يحدث شيء ويمكن استكمال العرس، وبحسب ما ظهر فى الفيديو أن الخلاف تطور  بين العروسين، لتقوم العروس بخلع "الدبلة" من يدها، وتطالب العريس بمغادرة السيارة.

العريس ينفعل هو الآخر  

ولم يقبل العريس هذا التصرف من العروس وردا عليها قام هو الآخر بخلع الدبلة من يده وأعطاها للعروس وطالبها بالنزول لأن السيارة خاصة به، بينما تدخلت فتاة أخرى للتهدئة بينهما.

من جانبهم علق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو بأنه قد يكون مشهدا تمثيليا متفقا عليه بين العروسين، و آخرون انتقدوا ردة فعل العروس التي أعطت للأمر أكبر من حجمه.

عروسين
عروسين
عروسين
عروسين
عروسين
عروسين
عروسين
عروسين
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