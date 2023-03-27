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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

4 ملايين في حفل زفاف.. حسن شاكوش: مستكترين الفرحة علي الواحد

حسن شاكوش
حسن شاكوش

نشر مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، يتحدث فيه عن تصريحاته الأخيرة خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة».

وعلق حسن شاكوش علي تصريحاته الأخيرة بشأن تكلفه حفل زفافه 4.2 مليون جنيه، وقال شاكوش: “انا مصرفتش 4 ملايين في الفرح بس دا تجهيز بيت وعفش وشهر عسل ومصاريف من كافة النواحي”.

وتابع شاكوش: “انتوا مستكترين الفرحة علي الواحد، اللي بيحب حد بيسيبه يفرح، وانا اتأذيت جدا في حياتي، لدرجة الأذي اللي يموت الواحد”.

يذكر أنه أكد مغني المهرجانات حسن شاكوش، أنّه اتصل بتامر حسني ودعاه إلى زفافه كي يغني بمقابل مادي، وكان رده «حبيب قلبي ألف مبروك، الدنيا غليت، وفر فلوسك»، وبالفعل حضر إلى حفل زفافه وغنى دون أي مقابل، وهو ما ينطبق على الفنان رامي صبري.

وأضاف حسن شاكوش، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «المحور»: «مصطفى قمر ومحمد نور وأحمد بتشان ومحمود الليثي وحمو بيكا وعمر كمال ورضا البحراوي كلهم غنوا في فرحي دون أي مقابل مادي». 

 

عمل غنائي مع البحراوي 


وتابع حسن شاكوش، أنه سيتعاون مع رضا البحراوي في شهر رمضان، لافتًا إلى أن تكلفة حفل زفافه تفوق مليوني جنيه: «تكلفة زفافي تقدر بنحو 4.2 مليون جنيه».

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