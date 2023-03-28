روبوت ذكي يشحن السيارات الكهربائية دون تدخل بشرى.. فيديو

اتجه العالم إلي التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، وبالأخص في مجال صناعة السيارات، حيث تم العديد من إصدارات السيارات الكهربائية، والتي يتم شحنها بواسطة الشواحن السريعة.

روبوت ذكي يشحن السيارات الكهربائية

روبوت ذكي يشحن السيارات الكهربائية

وفي ظل هذا التطور ستكشف شركة هيونداي المتخصصة في صناعة السيارات، عن أحدث تقنيات الشواحن الآلية الشهر المقبل، والتي تسمى ACR، وتعمل هذه التقنية علي توصيل كابل شحن السيارة الكهربائية تلقائيًا بدون أي تدخل بشري.

سيستخدم الروبوت الجديد الخاص بالشاحن الآلي موصل يسمي J1772 أو CCS، ويحتوي الشاحن الآلي ACR من هيونداي علي يد شاحن يتم توصيلها في المكان المخصص لسها بالسيارة المراد شحنها دون أي تدخل بشري ، وتم تصميم الشاحن الآلي ACR ليعمل في أي بيئة، بغض النظر عن موقع الشاحن والطقس.

ومن جانبها أوضحت شركة هيونداي قائلة :" إن الروبوت مقاوم للماء والغبار، ويستخدم عمود أمان ثابت مزود بمستشعر ليزر مدمج مثبت في الأرض القريبة لتحذير الروبوت عند الاصطدام بعائق ثابت أو متحرك.

روبوت ذكي يشحن السيارات الكهربائية

ويعمل شاحن السيارات ACR بعد ركن السيارة في المكان الذي سيتم شحنها فيه، وبعدها تعمل السيارة علي إيقاف نفسها، وتطلب من النظام بدء الشحن من سلسلة المفاتيح، يجب أن تحتوي السيارة علي مدخل لباب ACR يمكن فتحه دون تدخل بشري، ويتواصل ACR مع السيارة لفتحه.

ويتحرك الشاحن ACR المزود بعجلات تجاه السيارة، ويستخدم الذكاء الاصطناعي المعتمد علي كاميرا ثلاثية الأبعاد لتحديد مكان مدخل الشحن وتمديد الكابل إلى المنفذ.

روبوت ذكي يشحن السيارات الكهربائية

واختتم رئيس مختبر الروبوتات في شركة هيونداي قائلا :" إن شاحن ACR يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص، للأشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية".