سيارة تعمل من دون وقود ولا كهرباء| اعرف سعرها

أنتجت شركة أمريكية أول سيارة في العالم لا تعمل بالوقود أو الكهرباء، ويمكن لأصحابها استخدامها يوميا دون الحاجة الي شحنها أو تزويديها بالوقد، وذلك لأن السيارة تعمل بشكل كامل بناء علي الطاقة الشمسية، وستشهد تلك السيارة انتشار واسع في المناطق المشمسة.

سيارة أبتيرا الشمسية

تقف سيارة أبتيرا الشمسية علي 3 عجلات فقط، وهي من إنتاج شركة أبتيرا موتورز الأميركية، ويمكن للسيارة قطع مسافة تصل الي 64 كم باستخدام الطاقة الشمسية.

تحصل سيارة أبتيرا الشمسية علي قوتها من محرك فردي، ينتج قوة 171 حصان، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 162 كم/ساعة وتصل السيارة الي سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 4 ثوان.

تم أضافة ألواح شمسية لسيارة أبتيرا بمساحة 34 قدم مربعة للسيارة الشمسية، وذلك يسمح لها بشحن 700 واط كهربائي أثناء قيادتها تحت ضوء الشمس، حيث انه الأماكن المشمسة مثل جنوب كاليفورنيا، و دول الخليج العربي يمكن لاصحاب السيارة الكهربائية عدم شحنها بالكهرباء مطلقا بسبب توافر الطاقة الشمسية .

سيارة أبتيرا الشمسية

تتكون سيارة أبتيرا الشمسية من ستة أجزاء خفيفة مصنوعة من ألياف الكربون والألياف الزجاجية، وذلك يقلل من استهلاك ويزيد من كفاءة محرك السيارة، وذلك ما يجعلها تستهلك ربع طاقة السيارات الكهربائية والهجينة الأخرى، بالإضافة أيضا الي إنها تسير على ثلاث عجلات، وذلك يؤدي إلى التخلص من فقدان الطاقة المحتمل.

ستقطع سيارة سيارة أبتيرا الشمسية 640 كم، وسيتم زيادته إلى 1600 كم في الإصدارات الأحدث، وهو أطول مدى لأي سيارة تعمل بدون الوقود أو الكهرباء حتي الأن، واذا شعر سائق أبتيرا أنها بحاجة إلى شحن، فيمكن توصيلها في أي منفذ طاقة قياسي، وذلك يعطي السيارة 21 كم إضافي للسير

سيارة أبتيرا الشمسية

سيبلغ سعر سيارة أبتيرا الشمسية الجديدة 33.200 ألف دولار، ومن المتوقع أن تتوافر في الأسواق في نهاية العام الجاري .