سيات تؤجل إطلاق أولى سيارتها الكهربائية.. صور

قررت العلامة التجارية الإسبانية سيات عدم إطلاق أي سيارات كهربائية قبل عام 2026 خوفاً من تراجع مبيعات علامتها الفرعية كوبرا، وستركز بدلاً من ذلك على السيارات المزودة بمحركات الاحتراق والتنقل الصغير.

سيات تؤجل إطلاق أولى سيارتها الكهربائية

أكدها واين غريفيث، الرئيس التنفيذي لشركة سيات وكوبرا هذه الأخبار، والتي تعني أن سيات لن تطلق أول طراز كهربائي لها قبل عام 2026 بينما ستطلق كوبرا مركبتين كهربائيتين جديدتين خلال العامين المقبلين، وهما تافاسكان في عام 2024 ونسخة الإنتاج لمفهوم Urban Rebel في عام 2025.

ستركز سيات على سيارات الاحتراق و أدوات التنقل الكهربائي الصغيرة ، بناءً على السكوتر الكهربائي Seat Mó، وتتطلع الشركة أيضًا إلى تنمية الأعمال التجارية باستخدام متغير رباعي العجلات أيضًا، كما تمت معاينتها لأول مرة بواسطة Minimo في نهاية العقد الماضي قبل وضع النموذج على الرف بسبب جائحة كوفيد.

قال جريفيث في المؤتمر الصحفي السنوي للمجموعة في برشلونة اليوم: "السيارات الكهربائية الجديدة التي نركز عليها في الوقت الحالي هي لكوبرا"، "لا يمكننا تزويد كلا العلامتين بالكهرباء في وقت واحد، سيات ستتبنى محركات الاحتراق، بينما تتبنى كوبرا محركات الكهرباء BEV.

وفي حديثه عن مستقبل علامة سيات التجارية ، لا سيما فيما يتعلق بطرازات السيارات المستقبلية ، أضاف: "نحن نعمل على استراتيجية للتنقل الصغير لبناء عربة بأربع عجلات واتخاذ قرارات بشأن الكهربة المستقبلية لعلامة سيات التجارية في وقت لاحق".

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي سجلت فيه العلامة التجارية كوبرا الشابة أفضل نتائجها على الإطلاق في عام 2022 ، مع بيع 150 ألف سيارة، ما يقرب من ضعف مبيعاتها بالكامل في السنوات الأربع الأولى.

قاد هذا مجموعة سيات إلى إعلان أرباح تشغيلية بقيمة 179 مليون يورو (158 مليون جنيه إسترليني) ، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها هذه الأرباح منذ عام 2019، وسجلت الشركة أيضًا حجم مبيعات قدره 10.5 مليار يورو (9.3 مليار جنيه إسترليني)، وهو ثاني أكبر حجم مبيعات في الشرق الأوسط خلال 73 عاما من تاريخ الشركة.

تستهدف كوبرا، التي قال جريفيث إنه من المتوقع أن تستحوذ على حوالي نصف المبيعات الإجمالية للمجموعة هذا العام ، 500000 عملية بيع سنويًا في منتصف المدة ، حيث تهدف إلى أن تصبح واحدة من "أفضل 100 علامة تجارية عالمية بحلول عام 2030".