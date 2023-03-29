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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلية علوم القرآن بطنطا تدشن احتفالية بمناسبة مرور 1083 عامًا على تأسيسه

مسجد الأزهر الشريف
مسجد الأزهر الشريف

تستضيف كلية علوم القرآن الكريم  بجامعة الأزهر بطنطا اليوم ، احتفالية الأزهر الشريف باليوم السنوي للجامع الأزهر، في العاشرة صباح اليوم الأربعاء بمناسبة مرور 1083 عامًا على تأسيسه، بقاعة الاحتفالات  بالكلية.

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ويحضر الندوة، عدد من قيادات الأزهر الشريف، وجامعة الأزهر ، وطلاب الكليات، وذلك بحضور الشيخ محمد محمد عويس مدير عام منطقة الوعظ بالغربية، والدكتور عبداللطيف حسن طلحة رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الغربية الازهرية .

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جدير بالذكر أن الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية، والمؤسسة الدينية الأكبر في مصر، يقع مقرها الرئيسي بمبنى مشيخة الأزهر بوسط العاصمة المصرية القاهرة، يعود تاريخ إنشاء الجامع الأزهر إلى سنة 972 على يد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، يُعتبر ثالث أقدم جامعة في العالم بعد جامعتي الزيتونة والقرويين.

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