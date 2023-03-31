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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. معلمة تعيد مقتنيات بـ 350 ألف جنيه وعقوبة الغش لطلاب الجامعات

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عاشور: تسليم كارنيهات التأمين الصحي الشامل لجميع العاملين بالتعليم العالي.. صور
التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقيادات وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إفطار جماعي.

وقدم الوزير التهنئة لكافة الموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

المعلمة الأمينة أعادت مقتنيات بـ 350 ألف جنيه ورفضت المكافأة| القصة الكاملة
الصادقون الأمناء لا ينتظرون الثناء ولا يبحثون عن الأضواء، لكن ما يفعلونه من خير يُسلط عليهم الأضواء، هذا ما حدث بالفعل مع المعلمة الأمينة رشا إبراهيم شحاتة، مُعلمة التربية الرياضية بمدرسة سعد شتا الابتدائية، التابعة لإدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، والتي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ضربت مثالاً رائعاً يحتذى به في الأمانة والأخلاق النبيلة.

لاستكمال إجراءات التسجيل.. تعليمات عاجلة لطلاب التعليم المدمج والمفتوح بعين شمس
كشف الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عن شمس، عن تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بشأن التسجيل لدور مايو للعام الجامعي 2022 _2023.

عميد آثار عين شمس يكشف تفاصيل اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني
قال الدكتور  حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس ، إنه تم  انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقتين: الأولى، والثانية بجميع برامج الكلية، تطبيقًا لما ورد في مواد اللائحة الداخلية للكلية، التى تنص المادة 14 منها على عقد هذا الاختبار خلال الأسبوع السابع من الدراسة على أن يُخصص له 10 درجات.

تكليف الدكتور محمد شميس قائما بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً وزارياً بتكليف الدكتور محمد عباس شميس الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، للقيام بأعمال مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة.

تزامنا مع امتحانات الميدتيرم.. عقوبة الغش لطلاب الجامعات
اعتمد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، جدول امتحان منتصف الفصل الدراسى الثانى “الميدتيرم” شعب الدراسة باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الفرنسية للعام الجامعي 2022-2023 ويمكن للطلاب الاطلاع علي الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

 

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