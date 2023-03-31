عاشور: تسليم كارنيهات التأمين الصحي الشامل لجميع العاملين بالتعليم العالي.. صور

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقيادات وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إفطار جماعي.

وقدم الوزير التهنئة لكافة الموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أنه سيتم تسليم كارنيهات التأمين الصحي الشامل على جميع العاملين بالوزارة والذي يُتيح إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة بالعديد من المستشفيات بالمجان.

وأوضح الوزير أن الموظفين لن يتحملوا أي تكلفة مالية مقابل هذا الاشتراك السنوي، كما يحصل مرضى الأمراض المُزمنة بموجب هذا الكارنيه على إمكانية صرف العلاج بتخفيض كبير حيث يتحمل الموظف 20% فقط من قيمة العلاج، ومقدمًا الشكر لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس الذي ساعد في استخراج الكارنيهات لجميع موظفي الوزارة، متمنيًا أن ينعم الجميع بالصحة والسلامة والعافية.

وأعلن الوزير عن صرف مكافأة لجميع العاملين بالوزارة بمناسبة شهر رمضان.