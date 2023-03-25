أخبار التعليم|جامعة طنطا تحصل على مركز متميز في التصنيف البريطاني QS..مدارس وروضات أسوان تستقبل شهر رمضان بتعليق الزينات وحمل الفوانيس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، عن إدارج الجامعة ضمن أفضل جامعات العالم بالتصنيف البريطاني QS في موضوعات الهندسة والطب، موضحاً أن الجامعة جاءت فى الترتيب (101-150) عالميًا، والثالث محليًا في مجالات الهندسة، وفي مجال الطب وعلوم الحياة جاءت في الترتيب (551-600) عالميا والسابع محليًا.

تستعد الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة لتنظيم عددا من الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان الكريم ، و عدد من الدورات التدريبية .

استقبلت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات وفدًا من جامعة حلوان؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الأكاديمية، والبحثية، والتدريبية، والتكنولوجية

قالت النائبة جيهان البيومى، إن وزارة التعليم العالى تقوم بمجهودات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ولكن قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة مؤخرا بعيدة عن أرض الواقع، منتقدة لائحة العمل بشأن الكليات النظرية، مطالبة أن يكون هناك إعادة نظر بشأن ساعات الدراسة فى الكليات النظرية



مدارس وروضات أسوان تستقبل شهر رمضان بتعليق الزينات وحمل الفوانيس

استقبلت مدارس وروضات أسوان شهر رمضان المعظم، بتعليق الزينات ذات الألوان المبهجة، وحمل الفوانيس المختلفة، وغناء الأناشيد والأغانى المعبرة عن الشهر الفضيل.



بجوائز مالية .. الاستعداد لإطلاق مسابقة "عين شمس تبتكر"

تستعد جامعة عين شمس، لإطلاق مسابقة "جامعة عين شمس تبتكر 2023" في نسختها الرابعة، بجوائز مالية قيمة جدا لأول ثلاث مشاريع فائزة في مسار الأفكار لطلاب جامعة عين شمس ومقاعد (ممولة بالكامل) للفائزين من أصحاب الشركات الناشئة في المدرسة الصيفية في جامعة برلين التقنية بألمانيا.