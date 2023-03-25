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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا تحصل على مركز متميز في التصنيف البريطاني QS

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، عن إدارج الجامعة ضمن أفضل جامعات العالم بالتصنيف البريطاني QS في موضوعات الهندسة والطب، موضحاً أن الجامعة جاءت فى الترتيب (101-150) عالميًا، والثالث محليًا في مجالات الهندسة، وفي مجال الطب وعلوم الحياة جاءت في الترتيب (551-600) عالميا والسابع محليًا.

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وأكد الدكتور محمود زكى أن هذا الإنجاز يأتى تتويجا لجهود الجامعة والإجراءات التى اتخذتها للنهوض بمنظومة البحث العملي، ودعم الباحثين وزيادة النشر العلمي فى المجلات العلمية المرموقة.

وقال إن تصنيف الـــ QS  من أهم التصنيفات العالمية التى تعد مؤشراً للأداء البحثي بالجامعة، موضحاً أن التصنيف البريطاني QS شمل هذا العام أكثر من 1453 جامعة من 157 دولة تم تصنيفها وفقًا لخمسة مجالات رئيسية و51 مجالا فرعيا، ويعتبر تصنيف QS  تصنيفا سنويا للجامعات المختلفة حول العالم، ويعتمد على عدة معايير، أهمها السمعة الأكاديمية، والسمعة بين رواد الأعمال والبحث العلمي والتعاون الدولي، وغيرها من المعايير.

من جانبه، أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن موضوعات الهندسة والطب وعلوم الحياة حققت ترتيبا عالميا في تصنيف التايمز ويو إس نيوز.

وأكد أن الجامعة تعمل على تشجيع البحث العلمي المتميز، ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على جميع المستويات عربياً ودولياً، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات.

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وأوضحت الدكتورة هاجر علم الدين، مدير وحدة التصنيف الدولي، أن تصنيف (QS) يعد واحداً من أكثر ثلاثة تصنيفات جامعية على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير، وأن جامعة طنطا حققت مراكز متقدمة بتصنيف Qs على مستوى العالم العربي منذ عام 2016، بالإضافة إلى تحقيقها ترتيبا، مؤكدة أن اهتمام الجامعة بملف التصنيف الدولي ودعمها المستمر أدى إلى مضي الجامعة قدما نحو تحقيق هدفها للمنافسة في التصنيفات الدولية.

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