قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول قرار النيابة العامة بحبس متهم بقتل زوجته وابنتيْهِ بطنطا، موضحة أن النيابة العامة تلقت إخطارا بوفاة المجني عليها وابنتيْهَا الطفلتيْنِ داخل مسكنِهِم بدائرة أول طنطَا، وتلقتْ محضرًا من الشرطة مُفادُه انتقال قوة منها لمسرحِ الواقعة عقب تلقيها البلاغ، إذ تبينتْ تبعثر محتويات المسكن وتكسير زجاج مِنضدةٍ فيه، وقررت مقدمةُ البلاغ أنّها اشتمت رائحة غازٍ عقب دخولها المسكن حالَ اكتشاف الواقعة، فأغلقتْ مفاتيح "البوتاجازِ" وأخطرت الشرطة.



وأضافت أن النيابة العامة شكلتِ فريقًا للانتقال لمعاينة مسرح الحادث ومناظرة الجثامين، وسألت النيابةُ العامةُ ذوي المجنيِّ عليها (شقيقتَها وابنيْها ووالدَ زوجِ المجنيِّ عليها) فشهِدُوا بأنّهم على إِثرِ ما انتابَهُم من قلقٍ لعدمِ إجابةِ المجنيِّ عليها وزوجِها وابنتِهِما على اتصالاتِهِم، توجّهُوا لمسكنِهِم فاشتمُّوا منه رائحةَ غازٍ فكسرُوا بابَهُ واكتشفُوا وفاةَ المجنيِّ عليهِنَّ وتبينُوا تهشّمًا وتكسيرًا بالمسكنِ، فاتهمتْ شقيقةُ الأمِّ المجنيِّ عليها زوجَ الأخيرةِ بقتلِها وابنتيْها.

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