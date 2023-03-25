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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة حلوان يبحثان التعاون في الواقع الافتراضي والحوسبة السحابية

معهد بحوث الإلكترونيات
معهد بحوث الإلكترونيات

استقبلت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات وفدًا من جامعة حلوان؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الأكاديمية، والبحثية، والتدريبية، والتكنولوجية، بحضور الدكتور محمود سالم المشرف على الشئون الفنية والإدارية بالمعهد، والدكتور هشام فاروق أستاذ بقسم الحاسبات والنظم بالمعهد، والدكتورة هبة شوقي المشرف على إدارة التدريب بالمعهد.

وضم وفد الجامعة الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الدكتور محمود  المسلاوي عميد كلية هندسة حلوان، د. محمد على صالح مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي، والدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمي، والدكتور مها عبد الرحيم يونس أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

في بداية اللقاء، أكدت الدكتورة شيرين حرص المعهد على توسيع قاعدة التعاون، وتبادل الخبرات والرؤى مع الهيئات والمؤسسات المختلفة الأكاديمية، والبحثية، والصناعية، والتكنولوجية، وذلك سعيًا من المعهد لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال التعاون والتكامل بين الجامعات والمراكز البحثية في التخصصات المختلفة، لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإقليمية، والعالمية، من خلال تنمية اقتصادية، وبيئية، واجتماعية.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات التعاون في مجالات وتخصصات المعهد، ومنها: الواقع الافتراضي، والحوسبة السحابية، ومركز المعلومات، وموضوعات التحول الرقمي، بالإضافة إلى الشراكة فى تحالفات للحصول على مشروعات ممولة من الجهات المختلفة.

كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجالات: محطات الخلايا الشمسية، والسيارات الكهربية، والزراعة الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء، كما تم مناقشة إمكانية الاستفادة من خبرات المعهد في تصميم وتصنيع كشافات الليد.

وناقش الجانبان تبادل الخبرات والاستشارات، والاستفادة من الإمكانات المعملية بالمعهد، فضلًا عن الاستفادة من علماء الجامعة والتعامل معهم كبيت خبرة للتعاون في إجراء الأبحاث العلمية المشتركة، بالإضافة للتعاون في مجال الحاضنات التكنولوجية، وإمكانية الاستفادة منها؛ لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وتناول اللقاء تدريب طلاب الجامعة من السنة الدراسية الثانية وحتى التخرج بمعامل المعهد؛ للحصول على نموذج أولى لمنتج يمكن تسويقه، وأوضح وفد الجامعة أنه سيتم تدريب طلاب قسمي الحاسبات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان، على أن يكون هناك مشرف من الجامعة وآخر من المعهد، وستحدد الجامعة موعدًا لطلاب كليات الحاسبات والمعلومات، وهندسة حلوان، وهندسة المطرية؛ لتدريبهم بحاضنات أعمال المعهد، وذلك قبل ٣٠ مارس الجاري.

وعلى هامش الزيارة، تفقد وفد جامعة حلوان عددًا من المعامل المركزية بالمعهد، منها: معمل تصنيع الدوائر المطبوعة، معمل إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، معمل تصنيع بطاريات الليثيوم أيون، معمل قياسات الامتصاص النوعي، معمل القياسات الملليمترية، ومعمل الواقع الافتراضي للسياحة، بالإضافة إلى زيارة مقر الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، ومركز المعلومات والتحول الرقمي.

وأشاد وفد جامعة حلوان بالإمكانات والتجهيزات المتميزة بمعهد بحوث الإلكترونيات، وما يقدمه المعهد من خدمات.

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