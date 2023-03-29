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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|قمر رمضان يصل إلى لحظة التربيع الأول.. وجامعة حلوان تتابع برنامجًا تدريبيًا عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم .. جامعة حلوان تتابع برنامج تدريبي عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

اليوم.. آخر موعد للتقديم بمسابقة البحوث القمية على مستوى الجامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن الكلية سوف تشارك في مسابقة البحوث القمية على مستوى الجامعات المصرية تحت عنوان “مفهوم الإدمان وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على الشباب في المجتمع المصري”.

قمر رمضان يصل الي لحظة التربيع الأول

تشهد سماء مصر اليوم ظاهرة فلكية هامة، حيث نشاهد بعد قليل وصول قمر رمضان المبارك إلي طور التربيع الأول، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

 التعليم العالي تعلن تفاصيل التقديم لمنح الجامعات الاسترالية لعام 2023/2024

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى كانبرا عن تقديم الجانب الاسترالى منحًا للدراسة للحصول على الماجستير من الجامعات الأسترالية اعتبارًا من فبراير 2024 مع إعطاء الأولوية لمجالات محددة هى تغيير المناخ، والزراعة ، والأمن الغذائى، والتعدين ، والطاقة ، والسياسة الخارجية والأمن الدولى.
 

جامعة حلوان جامعة عين شمس التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالى

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