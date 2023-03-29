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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. آخر موعد للتقديم بمسابقة البحوث القمية على مستوى الجامعات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن الكلية سوف تشارك في مسابقة البحوث القمية على مستوى الجامعات المصرية تحت عنوان “مفهوم الإدمان وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على الشباب في المجتمع المصري”.

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وأضاف عميد زراعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد أنه يمكن للطلاب الراغبين في الاشتراك سرعة التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكلية لمعرفة الشروط لافتا أن اخر موعد لتقدم البحث يوم 29 مارس 2023.

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس تسعى لأن تكون دائما في مصاف جامعات الجيل الرابع، حيث أنها ليست معنية فقط بالتعليم والبحث العلمي بل معنية أيضا بالابتكار وريادة الأعمال والتقدم في التصنيفات العامة والمتخصصة.

وأشار الدكتور محمود المتيني، إلى جهود جامعة عين شمس للتقدم فى التصنيفات العالمية خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن الجامعة خلال السنوات الأخيرة تقدمت بشكل غير مسبوق في التصنيفات الدولية، واستطاعت أن تُجدد نفسها وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية الكبرى بل تتفوق على العديد منها بقوة برامجها وأساتذتها وجودة مناهجها وكفاءة العملية التعليمية، وأصبحت تعد من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية حيث جاءت ضمن أفضل جامعات العالم .

والجدير بالذكر استقبل الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس والدكتورة رشا محمود خفاجي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة السادة مراجعي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

وذلك بحضور الدكتور مصطفى قدري وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد البحيرى مدير مركز الابتكار بالجامعة ، والدكتور محمود حسن العطيفي مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والسادة رؤساء الاقسام الدكتور نهى عبد العزيز رئيس قسم التربية الفنية، والدكتور صفاء سيد محمود رئيس قسم تكنولوجيا التعليم، والدكتور أحمد نبيل رئيس قسم الإعلام التربوي، وأ.د هبه عاصم رئيس قسم الاقتصاد المنزلى.

جامعة عين شمس كلية زراعة مسابقة البحوث القمية الجامعات المصرية الدكتور أحمد جلال Jobs Education

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